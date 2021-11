Walter Ayala: “Renuncio porque veo que están yendo por el presidente Pedro Castillo”

El ministro Walter Ayala explicó los motivos por los cuales anunció este domingo 14 de noviembre su “renuncia irrevocable” del Ministerio de Defensa (Mindef), y a dos días de que fuera al pleno del Congreso de la República para responder un pliego interpelatorio sobre los cuestionamientos en su contra por el ascenso irregular a dos comandantes en el Ejército.

Al respecto, Ayala Gonzáles mencionó que su decisión de dejar el Mindef se da porque sintió que desde el Parlamento nacional tienen pensado iniciar un proceso de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

“Tengo la conciencia limpia, y si yo renuncio, no es porque tenga miedo. Renuncio porque veo que, lamentablemente, (desde el Congreso) están yendo por el presidente (Pedro Castillo) . Han hablado de infracción constitucional, han hablado de vacancias. Esa gente también debe trabajar porque, así como exigen al Ejecutivo, también el Congreso gana su mes a mes y debe demostrar trabajo”, manifestó durante una entrevista en Cuarto Poder.

PUEDES VER: Los 10 ministros que salieron del cargo en el Gobierno de Pedro Castillo

En otro momento, Walter Ayala mencionó que los ascensos llevados a cabo “fueron limpios y transparentes” y que “por primera vez en la historia, han sido respetados”.

“Es decir que, las Fuerzas Armadas proponen los ascensos y esas propuestas han sido aceptadas. No ha habido cambios. Normalmente, en otros Gobiernos observan y devuelven los ascensos. Esto no es algo nuevo”, acotó.

Seguidamente, añadió: “ Muchos generales que están en el Congreso se sorprenden y se desgarran las vestiduras . Dicen que es terremoto, pero la verdad es que aquí hay una doble moral. Es una causal de retiro quitarles el cargo”.

En esa misma línea, Ayala volvió a cuestionar lo dicho por los excomandantes Jorge Chaparro y José Vizcarra sobre una presunta injerencia del Gobierno para ascender a altos mandos en el Ejército peruano.

“Hasta el momento soy el ministro de Defensa. Estamos hablando del mes pasado. Yo como ministro de Defensa soy el poder político, y ellos como Fuerzas Armadas se subordinan al poder político, yo pido cuentas (….) Quienes hacen los ascensos son las mismas Fuerzas Armadas. Ellos tienen un comité, digamos, que pone la lista de lo que hacen los oficiales. Yo era el jefe y, como jefe, uno pide datos e informes”, aseveró.