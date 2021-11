Walter Ayala anuncia su renuncia “irrevocable” como ministro de Defensa

El titular del ministerio de Defensa, Walter Ayala, comunicó su renuncia “irrevocable” al cargo a través de su cuenta de Twitter, días después de haberlo puesto a disposición tras los polémicos ascensos dentro de las Fuerzas Armadas en los que habría tenido participación. Su renuncia se da, también, en medio de los desacuerdos que su continuidad estaba generando dentro del Ejecutivo.

“He demostrado fehaciente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello como demócrata renuncio irrevocablemente a Ministerio de Defensa . Gracias, presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería ¡Dejen Gobernar!”, escribió Ayala en su red social.

Un día antes, el sábado 13 de noviembre, había declarado a la prensa: “ Yo ya presenté mi cargo hace más de una semana. El presidente lo está evaluando. Yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado (...) Yo como ministro de Defensa he respetado la propuesta que me ha hecho las Fuerzas Armadas, no he presionado a nadie. He firmado y lo he publicado y efectivamente eso se pasó acá de esta forma”.

El próximo martes 16, como parte de su interpelación, Walter Ayala tenía que acudir al Pleno del Congreso para responder una serie de siete interrogantes sobre presuntas presiones en los procesos de ascenso dentro de las instituciones armadas, denunciadas por los excomandantes generales del Ejército y la FAP, José Vizcarra y Jorge Chaparro, respectivamente, tema que se dio a conocer tras una investigación de La República.

Vizcarra contó que, incluso, le explicó al presidente Pedro Castillo que por cuestiones de puntaje no era posible ascender a los mencionados. Sin embargo, se enteró después de que había sido mandado al retiro por el Gobierno. En declaraciones posteriores, manifestó la sospecha de que su negativa a ascender a ambos coronales tuvo que ver con su baja.

Desacuerdos en el Consejo de Ministros

La permanencia de Walter Ayala en el ministerio de Defensa habría generado desacuerdos dentro del Ejecutivo, al punto de haberse barajado una posible renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien no habría estado de acuerdo con que este se mantenga en el cargo.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, había declarado a este medio que, en su opinión, Ayala no solo debió haber puesto su cargo a disposición como hizo días atrás, sino que debió haber renunciado de manera directa.

“Me parece que el ministro (Ayala) ya ha puesto su cargo a disposición. En mi opinión, ha debido renunciar, no solo poner su cargo a disposición. Pero esa es una facultad personal. Su continuidad la debe decidir el presidente Pedro Castillo junto con la premier Mirtha Vásquez. Desconozco si el secretario general de Palacio (Bruno Pacheco) sigue en su cargo o no, pero eso lo debe decidir también el presidente”, dijo Torres a La República.