Cateriano sobre Castillo: “La improvisación queda probada una vez más”

El ex primer ministro Pedro Cateriano hizo una fuerte crítica al presidente de República, Pedro Castillo, respecto a las decisiones tomadas en los primeros 100 días de Gobierno. Señaló que durante este periodo ha demostrado una serie de inconsistencias que podrían llevarlo a un trágico final.

“ La improvisación queda probada una vez más. Es como ‘me voy a mudar de Palacio, voy a vender el avión, me voy poner el sueldo de maestro, se acabaron sueldos dorados, voy a respetar los cuadros meritocráticos de las Fuerzas Armadas’”, precisó el también exministro de Defensa sobre las promesas del mandatario que hasta el momento no ven la luz.

Cateriano precisó que, al no cumplir con lo señalado, está perdiendo credibilidad, lo cual también se vería reflejado en el descenso de siete puntos en su aprobación, según la última encuesta de Ipsos.

“Conforme pasa el tiempo, el valor de la palabra del presidente Castillo está perdiendo credibilidad y no genera confianza porque lo que dice este gobierno, en la realidad, no se concreta y ya sabemos lo que ocurre en el país cuando un presidente usa la mentira como forma para gobernar”, advirtió.

Además, hizo énfasis en que la baja de confianza no estaría relacionada con una obstrucción por parte del Congreso, ya que hace poco le dieron el voto de confianza al gabinete Vásquez. Se debería, entonces, a “los errores garrafales del presidente”.

Frente a ello, el expremier subrayó que un pedido para destituir a Castillo Terrones solo sería cuestionable si no se aplica de acuerdo a la Constitución. Por lo que tendría que estar sostenido por “fundamentos de hecho y de derecho, no por un criterio político subjetivo”. Así, resaltó que la vacancia no conduciría a la solución de las problemáticas del país.

Cateriano también cuestionó los temas en la agenda del mandatario, ya que considera que es un error que, “después de una pandemia tan espantosa, el tema del agua potable no sea de interés nacional”. Puntualizó que hacen falta hechos y no promesas.

“El presidente debe tomar consciencia de que la campaña ya acabó. Él no está en ningún reto electoral, salvo que con recursos del Estado esté preparando su intervención en las próximas elecciones regionales y municipales, lo cual sería sumamente preocupante y condenable”, finalizó.