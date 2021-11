Montoya sobre renuncia de Ayala: “Es lo único bueno que ha hecho el ministro en las últimas semanas”

El titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, difundió su renuncia irrevocable al cargo a través de su cuenta de Twitter, tras pocos días de haber puesto su cargo a disposición debido a la polémica de presuntas presiones para ejercer ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Frente a ello, el congresista Jorge Montoya comentó que esta decisión era de esperarse.

“Es lo único bueno que ha hecho el ministro en las últimas semanas” , comentó el secretario de la Comisión de Defensa, quien añadió que ello facilita los trámites al Legislativo.

El ministro sería interpelado el martes 16 de noviembre; sin embargo, con esta decisión se descarta. “Ya no se realiza, ya no tiene sentido hacer la interpelación”, añadió.

PUEDES VER: Merino solicita pensión vitalicia mientras heridos del 14N aún no pueden pagar sus cirugías

El legislador por Renovación Popular enfatizó que la participación de Ayala frente a la Comisión de Defensa podría ser un detonante para su renuncia, ya que debido a la actitud tomada no habría tenido oportunidad de salir bien de la sesión del próximo martes.

“El ministro estuvo en la Comisión de Defensa el día viernes y se vio cuáles eran sus actitudes: evadir, no asumir la responsabilidad. Él debe haber medido que la cosa no iba a estar bien para el siguiente paso. Me imagino que eso es lo que lo ha inducido a presentar su renuncia irrevocable ”, confesó.

Respecto al reemplazo como titular de la cartera, Montoya precisó que una persona idónea debe entender la labor del sector y estar completamente capacitado para ejercer el cargo.

“Que no esté relacionado a ningún partido político, que sea un profesional con experiencia, que conozca el sector, no se puede poner a dirigir un sector a alguien que no conoce, porque empezamos a tener serias dolencias, y que entienda cuál es el trabajo principal que tiene el sector Defensa, que es representar a las Fuerzas Armadas”, puntualizó.

Ahora, afirma que se encuentra en espera de ver la designación del presidente y asegura que “nos vamos a quedar sorprendidos, posiblemente, de quién es”.

Al ser cuestionado sobre la permanencia de la primera ministra, Mirtha Vásquez, como titular del gabinete, comentó que no sería una decisión óptima y, por el contrario, debería optar por alinearse con el mandatario respecto a la conducta política para así caminar hacia adelante.