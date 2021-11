Ministra Anahí Durand: el maltrato a congresista Abel Reyes es “injustificable”

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vunerables, Anahí Durand, calificó de “injustificable” la agresión realizada contra el parlamentario Abel Reyes, quien denunció el ataque por parte de trabajadores y agentes de la Policía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por medio de un mensaje de su cuenta de Twitter, la ministra compartió el video del momento de la agresión y condenó el comportamiento de los implicados.

“No podemos permitir este tipo de comportamientos por parte de efectivos policiales y de seguridad. El maltrato al congresista Abel Reyes, Pdte. de la Comisión de inclusión y discapacidad, en el aeropuerto Jorge Chávez es injustificable”, precisó la ministra.

La titular de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vunerables hizo mención en su pronunciamiento al ministro del Interior, Avelino Guillén, y a la Policía Nacional del Perú.

Denuncia de agresión contra Abel Reyes

El sábado 13 de noviembre, el congresista Abel Reyes denunció a través de la cuenta de Twitter de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso que fue víctima de agresiones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando se disponía a enrrumbar hacia Huánuco para ejercer sus labores congresales.

“ Ya en la zona de embarque para proceder a los controles, se inició un registro manual, mediante el que empecé a ser hostilizado por personal de seguridad que me señaló que no iba a ingresar, negándome agresivamente el acceso al avión . El agente de seguridad privada del aeropuerto fue secundado en su actitud hostil y agresiva por dos policías”, precisó el parlamentario.

En el video difundido se escuchan los insultos y amenazas impartidas por los agentes del aeropuerto y efectivos policiales.

“Yo te voy a sacar de donde estás porque por mí estás allí y tu cargo es momentáneo y yo seguiré siendo policía, yo me encargaré de que mañana estés en la calle, yo voy a hacer de que pierdas tu cargo, no me importa que te identifiques como congresista, te voy a sacar tu dosaje etílico porque eres un borracho y un drogado”, se puede oír.

Abel Reyes, legislador por Perú Libre y presidente de la comisión que realizó la denuncia, sufre de una enfermedad degenerativa denominada como ataxia de espino cerebelosa de Friedrich tipo I. Esta le ha generado dificultades para hablar, lo cual habría confundido a los miembros de la PNP, quienes pensaron que el congresista se encontraba en estado etílico.