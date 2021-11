Mininter rechaza actos de discriminación contra congresista Abel Reyes

El Ministerio del Interior rechazó cualquier forma de discriminación y maltrato contra cualquier ciudadano, con respecto a los actos de discriminación de los que fue víctima el congresista Abel Reyes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por medio de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, afirmó que la Policía Nacional ha procedido a remover de sus cargos a los efectivos policiales que actuaron en contra del legislador y precisó que se encuentran siendo investigados por los hechos denunciados.

Además, el Mininter condenó el hecho de que un servidor público, formado para servir a la ciudadanía, haya sido agredido y amenazado verbalmente de tal manera por miembros de la PNP.

Foto: @MininterPeru/Twittter

PNP: agentes que maltrataron a parlamentario fueron removidos de sus cargos

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la remoción del cargo de los dos policías que agredieron al congresista de la bancada de Perú Libre Abel Reyes, el pasado sábado 13 de noviembre en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Con relación a la denuncia del congresista de la República, Abel Reyes Cam, por maltrato de parte de dos efectivos policiales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, estos han sido removidos de sus cargos y vienen siendo investigados por la Inspectoría PNP para aplicarse las sanciones disciplinarias correspondientes”, informó la PNP a través de sus redes sociales.

Foto: Twitter de PNP

Agresión contra Abel Reyes Cam

El sábado 13 de noviembre, el congresista Abel Reyes denunció, a través de la cuenta de Twitter de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, que fue víctima de agresiones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando se disponía a viajar hacia Huánuco para ejercer sus labores congresales. En el video difundido se escuchan los insultos y amenazas impartidas por los agentes del aeropuerto y efectivos policiales.

“Yo te voy a sacar de donde estás porque por mí estás allí y tu cargo es momentáneo y yo seguiré siendo policía, yo me encargaré de que mañana estés en la calle, yo voy a hacer de que pierdas tu cargo, no me importa que te identifiques como congresista, te voy a sacar tu dosaje etílico porque eres un borracho y un drogado” , se puede oír.

Abel Reyes, legislador por Perú Libre y presidente de la comisión que realizó la denuncia, sufre de una enfermedad degenerativa denominada como ataxia de espino cerebelosa de Friedrich tipo I. Esta le ha generado dificultades para hablar, lo cual habría confundido a los miembros de la PNP, quienes pensaron que el congresista se encontraba en estado etílico.