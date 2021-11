Alva tras salida de Ayala: “Gobierno debe entender que algunas decisiones no pueden esperar tanto”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se pronunció luego de que el ahora exministro de Defensa, Walter Ayala, anunció que renunciaba de manera irrevocable a su cargo dentro del Consejo de Ministros, en medio de la polémica por los ascensos irregulares de altos mandos de las Fuerzas Armadas que lo habrían tenido como uno de sus principales promotores.

“Desde muchos sectores hemos exigido desde hace días la salida del ministro Ayala, quien ahora renuncia de manera irrevocable. El Gobierno debe entender que algunas decisiones no pueden esperar tanto” , escribió en su cuenta de Twitter la titular del Legislativo.

Como se recuerda, el próximo martes 16 de noviembre, Walter Ayala tenía que acudir al Pleno del Congreso para ser interpelado y responder siete interrogantes sobre presuntas presiones en los procesos de ascenso dentro de las instituciones armadas, denunciadas por los excomandantes generales del Ejército y la FAP, José Vizcarra y Jorge Chaparro, respectivamente, tema que se dio a conocer tras una investigación de La República.

Vizcarra contó que, incluso, le explicó al presidente Pedro Castillo que por cuestiones de puntaje no era posible ascender a los mencionados. Sin embargo, se enteró después que había sido mandado al retiro por el Gobierno. En declaraciones posteriores, manifestó la sospecha de que su negativa a ascender a ambos coroneles tuvo que ver con su baja.

Después de que estas acusaciones vieron la luz y se aprobó la interpelación a Ayala, este criticó que, según él, el Congreso lo estaba llamando para interrogarlo, pese a que los legisladores que promovieron esta medida “ya lo consideraban culpable”.

“Yo he escuchado a muchas personas que ya me condenaron. Han dicho que ese señor se debe de ir. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? ¿Dónde quedó el debido proceso? Es más, este proceso puede ser declarado nulo, porque inclusive ya han adelantado opinión. Si ya me hicieron culpable, para qué me citan “, había declarado días atrás.

Sin embargo, este domingo 14 de noviembre, mediante sus redes sociales, Walter Ayala renunció indicando que asumía la “responsabilidad política” sobre las acusaciones de los excomandantes.