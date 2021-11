Identifican a 37 nuevos implicados en caso Cuellos Blancos con nuevos audios

La titular de segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Contra el Crimen Organizado, Magaly Quiroz Caballero, al asumir el caso Los Cuellos Blancos encontró que de los 63 mil audios que el equipo especial Constelación de la Dirección Antidrogas (Dinandro) había conseguido registrar, solamente se habían transcrito algo más de 6 mil 700 audios.

La fiscal dispuso la desgrabación y transcripción de los más de 50 mil audios que quedaron pendientes de trabajar para identificar delitos y nuevos implicados de la red criminal Los Cuellos Blancos, que se había enquistado en el Poder Judicial.

“ Estos nuevos audios están permitiendo fortalecer imputaciones, cerrar hechos e identificar a más participantes en determinadas situaciones . Hay información nueva que no puedo compartir porque está en investigación. La estamos analizado y cumpliendo con enviarla a las instancias pertinentes”, explicó a La República la fiscal Magaly Quiroz.

“ A partir de estos nuevos análisis se han iniciado siete investigaciones más . Cuando asumí el caso, eran 17 investigados en mi despacho, y como despacho corporativo, un total de 22. Ahora tenemos 59 investigados”, indicó la autoridad.

Del descuido a la eficacia

La fiscal Magaly Quiroz asumió funciones luego que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso la reorganización del equipo especial Los Cuellos Blancos, y resolvió relevar a las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, luego que se hizo público que ambas habían sostenido una reunión con el expresidente Martín Vizcarra.

Precisamente, la fiscal Quiroz encontró que fiscalías superiores y supremas habían emitido reiterados pedidos de transcripción de escuchas telefónicas a los investigados, que no fueron respondidos por las responsables.

“Encontré una situación en la que había que poner orden. Este despacho fue el que pidió el levantamiento del secreto de comunicaciones y estuvo a cargo de la interceptación, por lo que recibimos miles de audios. Pero, como somos un despacho provincial, no tenemos competencia contra todas las personas involucradas en esta red criminal (de Los Cuellos Blancos). También tienen competencia el despacho superior y el despacho supremo”, relató la fiscal Magaly Quiroz.

“El despacho superior y supremo no pueden accionar si es que este despacho provincial no les envía las transcripciones de las conversaciones interceptadas para que puedan iniciar sus investigaciones. Yo no puedo investigar a un juez supremo o fiscal supremo ni a los miembros del CNM (Consejo Nacional de la Magistratura), pero aquí sí se reciben y se transcriben esos registros de comunicaciones . Entonces, se encontró un promedio de 150 oficios de los despachos superiores que pedían que se les remitiera esa información que no había sido enviadas en su oportunidad. A mi llegada a este despacho se puso al día y se envió lo solicitado para que las investigaciones de los despachos superiores puedan avanzar”, continuó.

Cero colaboradores

Cuando inició funciones sobre el caso de la red criminal Los Cuellos Blancos, había 17 investigados y de estos 8 se encontraban en la condición de aspirantes a colaborador eficaz y así obtuvieron algunos la libertad o el arresto domiciliario. Pero hasta el momento ninguno ha recibido la condición de colaborador eficaz, y no obstante recibieron beneficios.

“No hay ningún colaborador eficaz, y lo que me preocupa sobremanera es que los aspirantes a colaboradores eficaces han confundido colaboración con inmunidad, y no es así . Un colaborador es un investigado que ha cometido delitos, y conforme lo manda la norma, para que se llegue a un acuerdo se tienen que establecer sus cargos”, arguyó la fiscal Magaly Quiroz.

“No puedo llegar a una negociación sin que le diga sus cargos. Aquí hay colaboradores que han cometido 5, 6, 7 casos de cohecho, han participado de peculado. No solo se trata de organización criminal. Entonces, yo tengo que precisarles todas sus imputaciones en la carpeta principal. Ellos piensan que por el solo hecho de haberlos aceptado como aspirantes a colaborador eficaz, uno ya no puede investigarlos ni precisar sus imputaciones. Y si lo hacemos, dicen que se les está hostilizando. Si yo no imputo un delito, no hago mi trabajo . El fiscal persigue el delito”, resaltó.

La fiscal Magaly Quiroz Caballero al asumir el cargo el 8 de marzo de este año, a 5 meses de cumplirse el plazo para la investigación preparatoria contra Los Cuellos Blancos del Puerto. Ante el poco avance y las deficiencias registradas durante el periodo de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, ha debido solicitar una ampliación de 36 meses más.

“He requerido al juez una prórroga de la investigación preparatoria que la ley lo prevé por ser un caso complejo. Caculo que podamos terminar en el plazo de 36 meses e irnos a juicio oral . Pero solo sería por el tema de organización criminal, pero no así para otros delitos por los que estaremos yendo a juicio en unos meses”, anotó.

El último viernes la exfiscal del equipo Los Cuellos Blancos del Puerto presentó una queja contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la presunta intromisión de esta en las investigaciones a la red criminal. La fiscal Magaly Quiroz no solo negó haber recibido alguna forma de presión sino también desestimó las imputaciones de Rocío Sánchez.

“Yo no he sufrido intromisión de ningún magistrado del Ministerio Público y formo parte del grupo de fiscales que rechaza lo dicho por la fiscal (Rocío Sánchez) porque no podemos permitir que se ataque una investigación que con tanto sacrificio llevamos adelante . Los despachos supremos, superiores y provinciales, tienen más de 100 investigados por esta organización criminal y aquí no hay injerencia de otros niveles. Yo no la he tenido desde que he llegado”, afirmó.

Otra de las deficiencias que se gestaron en la gestión anterior, es el trato a las colaboraciones eficaces.