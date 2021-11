Congresista Abel Reyes denuncia agresión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Mucho por investigar. El último sábado 13 de noviembre, el congresista Abel Reyes denunció, a través del Twitter oficial de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso que preside, haber sido víctimas de agresiones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El incidente ocurrió cuando el parlamentario se dirigía rumbo a Huánuco para seguir con sus funciones congresales.

Abel Reyes, quien pertenece a la bancada oficialista, atraviesa una enfermedad degenerativa denominada ataxia de espino cerebelosa de Friedrich tipo I, la cual genera dificultades en el habla.

Este problema genético habría confundido a los efectivos policiales, quienes le impidieron el pase al avión. Por si fuera poco, el congresista aseguró que también tuvieron una actitud hostil con su seguridad personal designada por el Estado.

“Ya en la zona de embarque para proceder a los controles, se inició un registro manual, mediante el que empecé a ser hostilizado por personal de seguridad que me señaló que no iba a ingresar, negándome agresivamente el acceso al avión. El agente de seguridad privada del aeropuerto fue secundado en su actitud hostil y agresiva por dos policías”, precisó Reyes.

En las imágenes, grabadas por el mismo congresista, se puede escuchar todo tipo de insultos y amenazas por parte de los agentes del aeropuerto, al igual que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).