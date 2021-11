Pacheco sobre ascensos en las FF. AA.: “No tengo nada que ver, he hecho mi trabajo”

El secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, es otro de los involucrados en los polémicos ascensos irregulares que se dieron en el Ejército del Perú, por los cuales Walter Ayala recientemente renunció al Ministerio de Defensa. Durante una entrevista con Panorama, Pacheco afirmó que no renunciará a su cargo debido a que él no tuvo ninguna injerencia respecto de los cambios en las FF. AA.

”¿Por qué me voy a tener que ir si yo no he tenido nada que ver? Lo único que he hecho es simplemente realizar mi trabajo. Por lo tanto, el presidente lo tiene bien claro. He realizado mi trabajo y sigo realizando mi trabajo que estoy debido en Palacio de Gobierno”, manifestó.

En ese sentido, insistió con que la evaluación para el cambio de personal se viene realizando desde enero y que el presidente le dijo que al recibir los resultados que él debía observarlos y publicarlos.

Explicó que si él tuvo alguna coordinación con el proceso de ascensos junto al ex comandante general José Vizcarra, uno de los que denunció los nombramientos irregulares, fue porque su cargo así lo dispone.

“Yo soy el secretario general del despacho presidencial. Mis facultades como tal son técnica y administrativa. En tal razón, me compete en mis facultades tener que ver con las restricción de los informes de los ascensos de todas las Fuerzas Armadas”, sostuvo Bruno Pacheco.

Castillo invitó a personal de la FF. AA. para felicitarlos por su ascenso, afirmó Pacheco

En otro momento, informó por qué el jefe de Estado había invitado a los que fueron ascendidos a Palacio, ya que esto ha sido criticado, pues comentaban que dichas prácticas se llevaban a cabo en el gobierno del reo Alberto Fujimori, incitado por su exasesor Vladimiro Montesinos.