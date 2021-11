Avelino Guillén: “Los fiscales trabajamos muy estrechamente con la Policía”

En su primera entrevista a un medio escrito, el ministro del Interior, Avelino Guillén, explica cuáles serán sus primeras acciones en la cartera que dirige. Relata que en sus 30 años como fiscal ha coordinado siempre con la Policía en el desarrollo de las investigaciones y las pesquisas. “En consecuencia, estoy en condición de conocer la operatividad policial”, asevera en respuesta a sus críticos.

A un año de la represión a la movilización que terminó con la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, dejando varios heridos, usted confirmó que Inspectoría de la Policía no acogió las conclusiones sobre responsabilidades de los policías, ¿qué pasará con eso?

En primera instancia, la oficina respectiva se pronunció sobre que alrededor de 11 efectivos policiales, la mayoría oficiales de alta graduación, habían incurrido en faltas de carácter administrativo disciplinario. Esto subió a Inspectoría, que emitió una resolución absolviendo a todos. Tengo conocimiento de que el Tribunal de Disciplina se acaba de pronunciar, anulando todo lo actuado y disponiendo una nueva investigación. Ahora sí, la institución, en este caso las dependencias del Ministerio del Interior deben realizar una investigación a fondo sobre las probables violaciones a las normas e inconductas de carácter administrativo disciplinario. No conozco el contenido de la resolución, y por ello no puedo emitir mayor fundamento, pero debo señalar que todo organismo que revisa casos como estos debe actuar con estricta sujeción a ley, independencia y objetividad.

¿Vuelve a fojas cero y habrá una nueva investigación?

La noticia que tengo, pues todavía no tengo la resolución, es en el sentido de que se tiene que hacer una nueva investigación, seguramente bajo los parámetros y pautas que está señalando el Tribunal de Disciplina Policial, que es la última instancia.

Los familiares demandan pronta justicia, ¿cuánto tardará esta nueva investigación?

Espero que sea más rápida que la anterior, y se lleve adelante con estricta rigurosidad, de manera pulcra y que no tenga ningún cuestionamiento. Lo que nosotros podemos garantizar es que las personas que intervengan en este procedimiento están totalmente alejadas de vinculaciones en uno u otro sentido. Queremos una investigación pulcra y con una decisión justa.

La Fiscalía también investiga lo que pasó. ¿La Policía y el Ministerio del Interior entregarán toda la información que pidan?

Todos estamos obligados a colaborar con la administración de justicia. La Fiscalía está llevando adelante una investigación que es bastante compleja, donde hay abundantes pruebas, una serie de pericias, actuaciones y videos que analizar, declaraciones en que los investigados han hecho uso de su derecho a defensa, con toda razón y amplitud. Considero que la Policía va a cumplir, porque vivimos en un Estado de derecho, y está obligada a colaborar con una investigación de un hecho tan grave como este.

¿Se ha sentido bienvenido por la Policía? Le pregunto porque varios congresistas militares en retiro, como el almirante Cueto, afirman que usted no ha sido cercano ni ha comulgado con las fuerzas del orden.

Yo he sido fiscal durante más de 30 años. Los fiscales trabajamos muy estrechamente con la Policía. Mi primer trabajo en el Ministerio Público fue en noviembre de 1981 como abogado auxiliar del fiscal provincial. Yo visitaba diariamente las dependencias policiales, y conversábamos y dialogábamos con los policías. Y conforme fui ocupando otras responsabilidades, la coordinación fue cada vez más intensa con ellos en el desarrollo de las investigaciones y las pesquisas. En consecuencia, estoy en condición de conocer la operatividad policial. No estoy desvinculado del escenario de investigación. El mandato de la Constitución señala que el Ministerio Público dirige la investigación, pero operativamente el responsable de perseguir el delito es la Policía. Siempre he sostenido que hay que trabajar de manera coordinada y en equipo.

En el debate previo a la segunda vuelta, usted expuso en materia de seguridad ciudadana y habló de la prevención, la inteligencia y reestructuración de la Policía. Ahora que es ministro del Interior ¿cómo piensa llevarlos a cabo?

Lo fundamental para combatir la delincuencia es un mayor respaldo y reforzamiento de las unidades operativas de la Policía. Necesitamos reforzar las actividades de inteligencia. Toda pesquisa, toda investigación nace con acciones de inteligencia. Muchas personas piensan que investigar es detener, capturar, y cometen ese grave error en una pesquisa. Al final, el proceso no es exitoso, sino una derrota. Entonces, hay que fortalecer las unidades operativas, las acciones de inteligencia, acercar las dependencias policiales a la ciudadanía, pues la Policía debe ser vista como un amigo, un colaborador de la sociedad, una persona que te protege y respalda, que estará a tu lado cuando has sido víctima de un delito. Los mejores policías, los más calificados y que tienen un desempeño más óptimo deben ser los que dirijan las dependencias policiales. Tenemos que mejorar una serie de planes operativos con la finalidad de enfrentar eficazmente a la delincuencia. Y es preferible desarrollar labores de prevención, orientación, educación, en lugar de lamentarnos después por feminicidios, muertes, violaciones, secuestros. El ámbito de acción es muy amplio.

Ese es un enfoque multidisciplinario que debe trabajarlo con otros ministerios. ¿Ya empezó a coordinar con ellos?

El enfoque debe ser multidisciplinario porque no debemos pensar que le podemos atribuir solamente al militar o al policía la responsabilidad del combate al delito. Nosotros también debemos asumir nuestra responsabilidad, y en eso tenemos que participar todos, congresistas, policías, educadores, profesores, psicólogos, médicos. Todos pueden aportar en los escenarios donde desempeñan sus actividades profesionales para una labor exitosa frente al crimen.

¿Cómo fortalecerá la inteligencia? ¿Con más presupuesto?

Mayor respaldo, mayor presupuesto, ver que se dicten normas que faciliten la actividad operativa policial. Mire lo que hizo la Policía en los 90 para enfrentar al terrorismo. Esa fue una labor importante e ilustrativa de cómo se combate el crimen. El grupo GEIN que logró la captura del terrorista Guzmán y de su comité central desarrolló una intensa actividad de inteligencia, fijó planes. Para mí hay tres pilares fundamentales: fortalecer la inteligencia, a las unidades operativas y dar todas las facilidades a la Policía Nacional con la finalidad de que se incrementen las rondas peatonales, hay que sacar más a los efectivos a las calles con la finalidad de disuadir a la delincuencia. También se requiere mayor compromiso de fiscales y jueces para que haya procesos rápidos. Para ello, entiendo que el Ministerio de Justicia está desarrollando proyectos de ley. Los delincuentes nos han declarado la guerra y la sociedad tiene que responder con las armas de la ley, con toda energía.

GEIN

Acaban de asesinar a un alcalde en el Vraem. ¿Cómo fortalecerá la lucha contra el narcoterrorismo?

La fiscalía de Ayacucho ha abierto investigación, inicialmente por delito de homicidio. Las circunstancias, es decir, si hablamos de sicariato o asalto y robo con resultado de muerte, las vamos a conocer cuando concluyan las investigaciones. Los hechos han ocurrido en un paraje de acceso complicado, una trocha de un solo sentido, y por eso ha sido fácil atacar al alcalde y sus acompañantes. La Policía está haciendo sus máximos esfuerzos con la finalidad de investigar esto con prontitud, y así tener la respuesta efectiva para identificar a los autores y ponerlos a disposición de la justicia para que sean sancionados como corresponde.

Pero es una lucha de años. ¿Cómo aplicar la inteligencia para detener a los cabecillas, como pasó con Guzmán?

Lo que le puedo adelantar es que vamos a aplicar estrategias de inteligencia para desarticular grandes organizaciones delictivas, como los Cuellos Blancos. En la institución existen equipos de policías de mucha experiencia y compromiso con la sociedad. Vamos a estimularlos y alentarlos para que sigan desarrollando su trabajo, como la importante labor que hace la Diviac, que investiga delitos de alta complejidad. Por ejemplo, una gran tarea es desarticular la venta de armas. Ahora son pocos los delitos contra el patrimonio donde se utilizan navajas o cuchillos, se usan armas de fuego, ¿Cómo es posible el comercio ilegal de armas de forma tan masiva en el Perú? Eso hay que desarticularlo.

En el debate, usted se mostró de acuerdo con que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en algunas circunstancias. Sin embargo, ha dicho que va a evaluar la norma en ese sentido que dio el presidente. ¿Cuál es su posición al respecto?

Mi primer paso en el Ministerio del Interior ha sido señalar que nosotros vamos a empoderar a la Policía, que desarrolla una labor muy sacrificada, y muchas veces no tiene el reconocimiento que debería tener de parte de la sociedad. Han entregado su vida por defendernos. Solo en la pandemia han fallecido 786 policías... Yo señalé que estaba de acuerdo con la intervención de las Fuerzas Armadas en casos extremos previa declaratoria del estado de emergencia en algunas zonas como el Vraem.

Lo que no se da en Lima y el Callao...

No. Tanto es así que después de que se dio la norma, la Policía ha continuado realizando operativos con bastante éxito. Esa norma está en evaluación por mi despacho y en su oportunidad voy a sustentar ante el presidente y la premier cuáles son mis razones y consideraciones en relación a los fundamentos de esa norma. El informe policial al que se hace mención en la resolución suprema no justifica una medida de esa envergadura.

Se interpelará al ministro de Defensa por los ascensos en las FF. AA. Un congresista afirma que la responsabilidad llegaría hasta el presidente Castillo. Usted que fue fiscal en el caso Fujimori ¿lo cree posible?

La fiscal de la Nación ha iniciado una investigación contra el ministro de Defensa y los que resulten responsables. Esperemos el resultado de las investigaciones para que se determine si se dio o no algún tipo de conducta que produzca un reproche de carácter penal. La Fiscalía tiene que desarrollar una investigación objetiva y de acuerdo a las demandas de la ciudadanía, que exige un adecuado esclarecimiento. Lo importante es conocer la verdad y que las personas investigadas puedan ejercer su defensa con amplitud.

“Vacancia por incapacidad moral es subjetivo: ¿porque no me gusta?, ¿porque es campesino?”

El Congreso está interpelando a un ministro tras otro. ¿Pueden trabajan así?

Muchas veces los congresistas por cualquier cosa piden informes, convocan, y eso es una suerte de distracción de las tareas urgentes a realizar. La actividad política debe concentrarse en construir mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Muchos consideran que hacer política es destruir al adversario, impedir que tenga éxito en la labor que se le asigna, y el perjudicado será el país porque no se va a avanzar... Vivimos en una guerra interna. Participamos en democracia, en una elección, perdemos y pedimos vacancia, y al que ganó lo hostilizamos para que fracase y se derrumbe. ¿Eso es democracia?

Tienen la sombra de la vacancia. ¿Qué piensa al respecto?

La democracia se refleja en la elección y en el respeto a las alternativas diferentes de uno, en la renovación de la política, en la construcción de mejores condiciones de vida, pero aquí se utiliza el término vacancia como si dijera “buenos días”. Democracia es saber respetar el sistema electoral, los resultados, la voluntad popular. El presidente, que es elegido por la mayoría, así sea por uno o dos votos, tiene legitimidad, y no puede ser reemplazada por los votos en el Congreso sin ningún sustento. Vacancia por incapacidad moral es subjetivo: ¿porque no me gusta?, ¿porque es campesino? Tenemos que aprender a respetar. En Perú están emergiendo formas de hacer política usando la violencia y eso no está bien.

Pedro Castillo, Mirtha Vásquez

Una congresista fujimorista dice que usted es un “odiador”. ¿Se siente así?

No. Una persona que aprecio mucho me enseñó cuando empecé a tener procesos de mucha significación, me dio un consejo de oro: nunca respondas insultos, nunca te detengas a leer campañas de odio contra ti porque eso te va a descentrar. Yo sigo eso plenamente.