Aníbal Torres sobre Walter Ayala: “No tenía ninguna garantía en el Congreso”

El titular del Ministerio de Justicia, Aníbal Torres, opinó sobre la “renuncia irrevocable” del ministro de Defensa, Walter Ayala, quien dijo a través de Twitter que no continuaría en el cargo, luego de que se le acusara de haber promovido ascensos irregulares entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Aunque Torres consideró como “acertada” la renuncia por el contexto político, lamentó los motivos que la produjeron.

“ (La renuncia de Ayala) me parece una decisión acertada porque él no tenía ninguna garantía en el Congreso de la República porque ahí se ataca y se ataca, a veces sin ninguna razón o argumento e ignorando la ley . Es lamentable que, en el Palacio de las Leyes (el Parlamento), la ley no valga nada”, declaró Torres a Canal N.

En esa línea, alegó que las decisiones respecto a los ascensos y a las bajas en las FF. AA. se dieron dentro del marco de la ley y bajo las facultades con las que cuenta el presidente de la República.

“ De acuerdo al ordenamiento jurídico, las leyes 27594, 28359, y al decreto legislativo 1143, el presidente de la República tiene la facultad para cesar a los comandantes generales sin expresar razón alguna sin ninguna motivación . Pero en el Congreso creen que tiene que ser de forma diferente. No obstante, hay allí (en el Legislativo) militares que han sido cesados en la misma forma que (José) Vizcarra y el señor Chaparro”, añadió.

Asimismo, al preguntársele sobre cómo marcha la relación entre el presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera ministra, Mirtha Vásquez, este respondió que ambos siguen trabajando juntos y que no sabe de algún tipo de desacuerdo que se haya podido producir entre ellos.

“ Ustedes han visto ayer que los dos están trabajando juntos. Eso es lo que veo . Los comentarios que hacen en los diarios de que habría divergencias, que sería posible que renuncie (Mirtha Vásquez), no sé absolutamente nada de eso porque estamos trabajando conjuntamente el presidente de la República, la premier y los ministros”.

Durante los últimos días, antes de oficializarse la renuncia de Walter Ayala, algunas versiones indicaron que había discrepancias entre Vásquez y Castillo, ya que la titular de la PCM no estaba de acuerdo con que se mantenga al mismo ministro de Defensa. Esto, ante las acusaciones que pesaban sobre él.