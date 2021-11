A un año del 14N, Manuel Merino justifica el golpe de Estado: “Fue justo y necesario”

A un año de las protestas en contra del régimen de Manuel Merino, que dejó como saldo el fallecimiento de Inti Sotelo y Brian Pintado, además de decenas de heridos, el expresidente de facto justificó el golpe de Estado y consideró que fue una medida “constitucional, justa y necesaria”. Merino, quien a pesar de su mandato ilegítimo había solicitado el pago de una pensión vitalicia, aseguró que las manifestaciones en su contra se dieron “en medio de circunstancias alejadas de la realidad”.

“Hace un año los jóvenes salieron a manifestarse a las calles, en medio de circunstancias alejadas de la realidad. Hoy, los hechos que sucedieron han demostrado que la vacancia presidencial del lagarto Vizcarra, fue constitucional, justa y necesaria ”, expresó el expresidente golpista a través de sus redes sociales.

Twitter de Manuel Merino

Asimismo, Merino de Lama aseguró que recibe el cariño de los jóvenes y agradeció su sinceridad y el espíritu luchador para construir un país mejor. Sin embargo, de acuerdo con un reciente informe del portal periodístico Salud con Lupa, los jóvenes que sufrieron la feroz represión policial en medio de su gobierno de facto continúan con problemas de salud física, psicológica y apuros económicos a un año del 14N.

“Tal como muchos de ustedes me lo dicen personalmente. Hoy les puedo decir a todos, especialmente a los jóvenes, gracias por su sinceridad y cariño, su espíritu joven y luchador me inspiran para juntos, hacer de nuestra nación un Perú mejor. La patria por encima de todo. Adelante”, remarcó.

Twitter de Manuel Merino

Manuel Merino solicitó pensión vitalicia porque asegura que no le alcanza el dinero

El expresidente de facto, Manuel Merino de Lama, justificó la solicitud que envió al Congreso de la República para que se le otorgue una pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales por haber asumido ilegítimamente el cargo de jefe de Estado por seis días.

Debido a las numerosas denuncia que tiene en su contra, Merino argumentó que necesita dinero para pagar a sus abogados. “ Yo he iniciado el pago (a los abogados) con plata personal mía, pero es insuficiente ”, enfatizó.

Las denuncias a las que hace referencia Merino de Lama son consecuencia de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de otras 78 personas que resultaron heridas durante las protestas de noviembre de 2020. Hasta el momento, los jóvenes afectados todavía no encuentran justicia y deben solicitar préstamos o realizar actividades para recaudar dinero.

Deudos de Inti Sotelo y Bryan Pintado todavía esperan que la justicia castigue a culpables. Foto: La República

María del Carmen Alva aseguró que toma de poder de Merino fue “constitucional”

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, negó a principios de este año el golpe de Estado en contra del exmandatario Martín Vizcarra y consideró que el mandato por seis días del también integrante de Acción Popular, Manuel Merino, fue constitucional.

En una entrevista realizada por el diario El Comercio, Alva negó que haya habido alguna irregularidad: “ No, no, no, para nada, el gobierno de Merino fue constitucional, siguió el proceso que corresponde a la constitución y al reglamento (del Congreso) ”, señaló.