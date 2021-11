Wilmar Elera sobre Walter Ayala: Esperamos que renuncie antes del día de la interpelación

El congresista de Somos Perú Wilmar Elera espera que el ministro de Defensa, Walter Ayala, sea retirado del cargo antes del próximo martes 16 de noviembre, día en la que el Congreso interpelará al titular del Mindef por la presunta injerencia en los procesos de ascenso de oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú. El parlamentario indicó que la salida de Ayala del Consejo de Ministros eximirá al Parlamento de “ese mal rato de estar tres horas mirándole la cara”.

“Parece que el señor Ayala no ha evaluado el gran daño que le ha hecho a las Fuerzas Armadas cuando ha pretendido soslayar políticamente los ascensos. Cuando ha estado en la Comisión de Defensa ha manifestado estar fresco como una lechuga, que no ha hecho nada y que por lo tanto no va a renunciar, que tal coraza. Este ministro ya debe estar en su casa. Espero que para el día martes, ojalá antes, pueda presentar su carta de renuncia y evitarnos ese mal rato de estar tres horas mirándole la cara”, declaró Elera a RPP.

En ese sentido, el legislador de Somos Perú instó al presidente de la República, Pedro Castillo, a reflexionar sobre la continuidad de Ayala Gonzales en el gabinete ministerial. También aseveró que el jefe de Estado debería dar “vacaciones de estar enfrentados”, a fin de que el Parlamento pueda centrarse en su función de legislar.

“El Poder Legislativo le está pidiendo ‘vacaciones’. Ya basta de enfrentamientos entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, nosotros queremos trabajar. Vacaciones de estar enfrentados, porque todos los días sale una cosa, luego otra, no hay momento en el que podamos dedicarnos a buscar el desarrollo de nuestro Perú”, agregó.

Wilmar Elera: “No creemos ni en la disolución del Congreso ni en la vacancia”

Al ser cuestionado sobre si su bancada impulsaría una moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo por los cuestionamientos en torno a su Gobierno, Wilmar Elera aseguró que su partido no cree en el cierre del Congreso ni en la destitución presidencial.