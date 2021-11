Walter Ayala: “Si estuviese incómodo con este Gobierno, hubiese renunciado hace rato”

El ministro de Defensa, Walter Ayala, afirmó este sábado que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, no ha expresado alguna incomodidad con el Gobierno del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, el titular del Mindef precisó que si algún miembro del gabinete ministerial no estuviese de acuerdo con las políticas del Poder Ejecutivo, debería presentar su carta de renuncia.

“Ella no me ha dicho nada sobre el tema de la incomodidad, pero pienso que si yo estuviese incómodo con este Gobierno, hubiese renunciado hace rato. Yo no estoy incómodo, me siento bien con este Gobierno. Lo que sí me incomoda son políticos que hacen ruido y quieren desestabilizar el Gobierno”, declaró Ayala a la prensa en exteriores de Palacio de Gobierno.

En relación a las denuncias de los excomandantes generales de las Fuerzas Armadas de un presunto intento de injerencia por parte del secretario de Palacio, Bruno Pacheco, y su persona en el proceso de ascensos, Ayala Gonzales negó dichas acusaciones y reiteró que no modificó la lista de oficiales a promover que entregaron las entonces autoridades castrenses.

“Yo, como ministro de Defensa, he respetado la propuesta que me han hecho las Fuerzas Armadas. No he presionado a nadie, he firmado y publicado. Efectivamente, también se pasó acá (señala Palacio de Gobierno) de esta forma”, manifestó el titular de Defensa.

Walter Ayala también cuestionó las afirmaciones de los generales pasados al retiro José Vizcarra y Jorge Chaparro: “El hecho de que dos personas hayan sido removidas de su cargo por un tema de confianza y (...) recién estén denunciando algo que supuestamente pasó hace más de 30 días, no es verosímil. La moral no le puede venir después de 30 días. Si alguien propone algo ilegal, se debe denunciar en el momento”, agregó.

Walter Ayala será interpelado este martes 16 de noviembre

En la última sesión del pleno del Congreso, se acordó interpelar al ministro de Defensa, Walter Ayala, por las presuntas presiones que habría ejercido junto al secretario de Palacio, Bruno Pacheco, en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

Los excomandantes generales del Ejército y la FAP aseguran que el titular del Mindef y Pacheco Castillo habrían buscado que se promoviera a allegados al presidente Pedro Castillo.