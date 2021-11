Bancadas parlamentarias apuntan a posible censura contra Walter Ayala

Este martes 16 de noviembre, el Pleno de Congreso interpelará al ministro de Defensa (Mindef), Walter Ayala, tras las denuncias por presuntas presiones en el último proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, que terminó con la destitución de los excomandantes generales del Ejército y Fuerza Aérea, José Vizcarra y Jorge Chaparro, respectivamente.

Luego que la moción fuera admitida con 77 votos a favor, 32 en contra, y seis abstenciones, el titular del Mindef tendrá que acercarse al hemiciclo a responder un pliego de siete preguntas que van desde cuestionamientos por su paso en la Policía hasta el porqué del pase al retiro de los altos militares el último 4 de noviembre.

Si bien la próxima semana el Congreso escuchará a Walter Ayala, tres bancadas ya apuntan a una posible acción: la censura. Al respecto, La República conversó con Eduardo Salhuana, vocero de la bancada Alianza para el Progreso, Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, y Karold Paredes, de Acción Popular, quienes adelantaron su postura sobre el tema. Si no renuncia antes del martes o si no responde con convicción ese día, vetarán al ministro.

Al respecto, Salhuana manifestó que su bancada tiene una opinión negativa sobre Walter Ayala. Indicó que el titular de Defensa, como responsable político del sector, debió responder con claridad en las comisiones de Congreso a las que fue citado, escenario que no sucedió. Para el legislador, el mejor panorama es que el ministro renuncie o, en su defecto, Castillo lo remueva en estos días, pues “el tema de las Fuerzas Armadas es muy delicado”.

- “¿La bancada de APP apoyaría una eventual censura contra el ministro Ayala?”, preguntó La República.

- ”Sí, es probable, pero eso vamos a decidirlo el día martes después de la sesión. He escuchado a varios colegas que tienen la predisposición de respaldar una censura de ser presentada ”, contestó el parlamentario Eduardo Salhuana.

Ayala no aclaró nada

Del mismo modo, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que en esta semana el ministro Ayala no ha aclarado nada sobre el tema. Según el parlamentario, ha evadido las interrogantes que se le han formulado sobre la denuncia. En ese sentido, adelantó que si mantiene esa postura, su bancada no dudará en presentar una moción de censura contra el titular del Mindef.

“Sí apoyaríamos una eventual censura si es que mantiene como se ha mantenido hasta ahora, que no ha dicho la verdad, no ha dicho nada, ha engañado, ha dado declaraciones distractoras para llamarlo de alguna manera. (…). Toda la bancada apoyaríamos una eventual censura, definitivamente ”, respondió el legislador a La República.

Al igual que Salhuana, consideró que el mejor escenario sería que Walter Ayala renuncie a su cargo. “Nos ahorra tiempo y esfuerzo”, detalló, aunque anticipó que eso no sucederá.

“Por el perfil que tiene no creo que renuncie. A él no le interesa nada. Está aferrado al puesto. De no salir bien librado de la interpelación, la censura”, volvió a recalcar.

Cambio de ministro

En declaraciones para La República, la vocera alterna de Acción Popular, Karold Paredes, también coincidió con la postura de las bancadas de APP y Renovación Popular. Al respecto, afirmó que su grupo parlamentario apoyará la interpelación y, en caso de que no haya cambios en el gabinete, votarán por una posible censura.

“Nosotros nos hemos pronunciado como bancada que sí vamos a apoyar la interpelación, que es el primer paso, y en caso de que no haya cambios, vamos a apoyar su censura” , dijo.

Reconoció que en Acción Popular no esperan grandes respuestas de Walter Ayala el día de la interpelación, ya que hasta el momento no ha respondido “a las expectativas nuestras”. En ese sentido, comentó que su bancada exige la destitución del ministro.