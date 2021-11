Cerrón pide a Castillo a convocar un nuevo gabinete “consensuado” con Perú Libre

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, solicitó al presidente de la República, Pedro Castillo, convocar a un nuevo “gabinete consensuado” entre los miembros de su partido, la bancada oficialista, y funcionarios del actual Gobierno. Esto, en el marco de las tensiones que viene teniendo la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, con congresistas de Perú Libre como Guillermo Bermejo, Guido Bellido, entre otros.

En efecto, por medio de su cuenta oficial de Twitter, el también sentenciado exgobernador regional de Junín volvió a calificar de “gabinete caviar” al grupo liderado por Vásquez Chuquilin, quien aún no se pronuncia por la permanencia (o salida) de Walter Ayala, ministro de Defensa que será interpelado en el Pleno del Congreso el próximo martes.

“Ahora comprenderá el presidente, Pedro Castillo, por qué quisimos salvarlo del ‘gabinete caviar’, porque son una plaga si le das chance. Apunte sin temor a un tercer gabinete consensuado entre el Ejecutivo, el Partido y la bancada (de Perú Libre) , no hay elementos más legítimos, aún está a tiempo”, escribió Cerrón Rojas.

Vladimir Cerrón pide a Pedro Castillo convocar un nuevo gabinete "consensuado" con Perú Libre. Foto: captura/Twitter

Bermejo sobre Mirtha Vásquez: “Las puertas siempre están abiertas”

El último viernes, el legislador Guillermo Bermejo de Perú Libre se pronunció sobre la presunta incomodidad de Mirtha Vásquez dentro del Gobierno y su posible renuncia. Al respecto, Bermejo señaló que “nadie es indispensable” y que en la gestión de Pedro Castillo las puertas siempre estarán abiertas por si alguien desea irse.

“ Nadie es indispensable . Los cargos en el premierato o en los ministerios son de encargo, por confianza. Pero nadie tampoco debe aceptar chantajes de nadie. Eso de que me voy si no hacen lo que quiero puede ser para la secundaria o el periodo universitario, pero en el Gobierno no se pueden aceptar ese tipo de chantajes. Las puertas siempre están abiertas en el Gobierno ”, declaró el parlamentario en diálogo con la prensa.