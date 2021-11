Tensión no cede en el Poder Ejecutivo

La tensión política dentro del Poder Ejecutivo afecta a la primera ministra, Mirtha Vásquez. Desde que asumió el cargo fue rechazada por el sector cerronista de Perú Libre, y ahora a este grupo se suma el congresista Guillermo Bermejo, quien hasta hace unas semanas se mostraba a favor del gabinete, pero votó en contra de darle la confianza.

El legislador criticó sus mensajes en los que, considera, Vásquez “empuja” al presidente Pedro Castillo a retirar a ministros. “Nadie es indispensable. No se pueden aceptar chantajes. El que se quiera ir, las puertas siempre están abiertas”, dijo.

En esta línea ya se había expresado el expremier Guido Bellido y ayer Vladimir Cerrón, líder de PL, comentó: “El caviarismo controla la PCM. (...) ¿Acaso estamos frente a un golpe blando al gobierno popular?”.

Resoluciones pendientes

Luego de que Mirtha Vásquez no acompañara al presidente en Ayacucho a la rendición de cuentas por los 100 días de gobierno del profesor, ambos asistieron ayer a la ceremonia de entrega de helicópteros para la PNP. En el evento, el mandatario finalizó su mensaje invocando a la unidad en el Poder Ejecutivo.

“Sigamos trabajando juntos para impulsar el desarrollo del país”, refirió el mandatario.

Se espera que hoy también acudan juntos a la reunión que se ha programado con los gremios de trabajadores.

Como se sabe, la jefa de la PCM exigió la salida de Walter Ayala del Ministerio de Defensa, pero esto finalmente no ha sucedido. Se sabe que Castillo no le pidió la renuncia porque, asegura él, los cuestionamientos son de índole política y no involucran actos ilícitos. No obstante –se afirma–, él no se opondría si el caso de Ayala sigue su curso en el Congreso, incluso si ahí se decidiera censurarlo.

Ataques. Bermejo no apoyó al gabinete por Mirtha Vásquez. Foto: difusión

De acuerdo con una fuente palaciega, el presidente solo mantiene comunicación con la base magisterial y castillista de la bancada de Perú Libre, como Bermejo. Ayer, por ejemplo, Katy Ugarte se reunió con el jefe del Estado. La parlamentaria señaló a La República que coordinaron para la promulgación de la extensión del bachillerato automático. Además, ella se mostró a favor de la gestión de Vásquez. Por su parte, la premier se encontró con el congresista Jorge Marticorena. Ambos legisladores son de la base magisterial de la bancada de PL.

Escenarios peligrosos

El analista político Carlos Fernández Fontenoy considera que Vásquez tiene el derecho a tener un rol protagónico en la conformación de su gabinete. Precisa que si el mandatario no cambia su estrategia, “su futuro no parece muy promisorio”.

A su vez, el politólogo Alonso Cárdenas indica que una eventual salida de la primera ministra generaría la fragmentación de PL, muchos aliados marcarían distancia y la coalición vacadora “olería sangre para dar el jaque mate”. “Al sabotear a la primera ministra, Pedro Castillo está saboteando su gestión”, resaltó.

Por su parte, la politóloga Katy Zegarra subraya que la tarea de Vásquez se dificulta más si el presidente no le da su apoyo de forma explícita. Sobre la relación con el Congreso, mencionó que debe formar alianzas “para su propia sobrevivencia”.

Reacciones

Carlos Fernández F., Analista político

“Si Castillo quiere seguir siendo presidente, deberá de otorgarle más poder de decisión a Mirtha Vásquez para acabar de renovar un gabinete que adolece de serias deficiencias”.

Katherine Zegarra, politóloga

“El silencio del presidente es negativo, da la impresión de que no respalda como debería a su premier. (...) Y que no tiene alianzas a largo plazo con las personas que invita al gabinete”.

La clave

Desautorización. Vásquez calificó de graves las imputaciones en contra de Ayala y anunció que tomarían una decisión. Sin embargo, el presidente lo respaldó. No obstante, se advierte también que si el Congreso lo censura, la reacción de Castillo será distinta.