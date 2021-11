Fallas de conexión de internet impiden interrogatorio a Vladimir Cerrón

El exgobernador de Junín Vladimir Cerrón no pudo terminar de declarar en el juicio que se le sigue por presunta malversación de fondos, al redistribuir el presupuesto de reforestación para obras públicas, por fallas en su conexión de internet.

Cerrón debía contestar el interrogatorio planteado por la fiscalía, pero este no se completó. El juez a cargo del Sexto Juzgado Penal Unipersonal, Guido Arroyo Ames, se vio obligado a posponer la continuación de la audiencia para el próximo 24 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.

Previamente pidió a los abogados y todos los procesados procurar mejorar su servicio de internet o ubicarse en lugares donde la señal no sea tan intermitente, a fin de avanzar con el proceso.

Vladimir Cerrón solo tuvo tiempo de contextualizar su decisión de redistribuir los fondos públicos y responder algunas preguntas de la fiscal Mary Huamán.

La fiscalía lo acusa de malversar los fondos públicos por utilizar su cargo para redistribuir el presupuesto no utilizado en la reforestación de la margen izquierda del río Mantaro para obras de infraestructura vial como la construcción de un puente.

El exgobernador regional se defendió diciendo que por un lado correspondía a los funcionarios de las áreas encargadas decidir el mejor uso de los fondos públicos y, por otro lado, que la decisión de redistribuir el presupuesto fue un acuerdo del consejo regional que estaba en la obligación de hacer cumplir.

Por lo tanto, indicó que no le correspondió decidir en que áreas se utilizarían los recursos no gastados y solo se limitó a firmar las resoluciones ejecutivas en cumplimiento de las normales legales vigentes, pues si no ese dinero retornaría al tesoro público.

Además, afirmó que desde su cargo político y como médico de profesión no podía estar cuestionando la opinión de los abogados, ingenieros y economistas que emitieron los informes.

Enfatizó que al momento de firmar las resoluciones no tenía evidencias o denuncias de alguna irregularidad, solo tenía que tener confianza y formalizar los actos que las respectivas gerencias estaban ejecutando.

“Mi función como gobernador regional no es modificar presupuestos, decidir a dónde va un presupuesto, eso corresponde a las gerencias respectivas y al consejo regional, solo nos compete cerciorarnos de los aspectos técnicos”, precisó.

Anotó que no hubo un despilfarro de los recursos, pues creó una dirección de medio ambiente, y que se había reportado que al 2011 solo existía un avance del 4% en la reforestación del río por la alta mortalidad de los plantones.

La fiscal Mary Huamán le preguntó sobre su relación amical y de confianza con los exfuncionarios involucrados en este mismo proceso. Cerrón respondió que a unos los conoció por su relación política y militancia en Perú Libre y otros eran trabajadores de carrera del gobierno regional de Junín.

También le preguntó si conocía cuál era la finalidad del proyecto Reforesta cuyo presupuesto fue redistribuido, una pregunta que generó una amplia discusión entre la fiscal y los abogados defensores.

La fiscal sustentó que conocer el proyecto era distinto a conocer la finalidad del proyecto, que era lo que quería saber. Cuando Cerrón iba a contestar se interrumpió la señal.

Emergencia en las fiscalías de Junín

Las fiscalías de la región Junín se declararon en emergencia por falta de una mejor infraestructura y personal especializado para los peritajes. En un documento enviado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, los fiscales señalan que los problemas de infraestructura y falta de peritos vienen afectando el normal desarrollo de las diversas investigaciones que se siguen al exgobernador regional Vladimir Cerrón y dirigentes de Perú Libre, el partido actualmente en el gobierno central.