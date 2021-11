Ministro Torres: “Yo no he visto que Mirtha Vásquez tenga diferencias con el presidente Castillo”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, negó que exista algún tipo de incomodidad por parte de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. Además, fue consultado sobre las declaraciones del ministro de Defensa, Walter Ayala, quien dijo que si algún miembro del gabinete no se siente cómodo, debería dar un paso al costado.

“ Será la opinión del ministro Ayala (…) Yo no he visto que la señora premier tenga diferencias con el presidente , si bien no viajó a Ayacucho, será porque tenía acciones urgentes que realizar en su despacho. Yo no viajé a Bolivia porque en mi despacho tenía cuestiones urgentes”, recalcó en Canal N.

Sobre si el presidente Pedro Castillo le dio su respaldo al ministro Walter Ayala, el titular del Ministerio de Justicia indicó que desconoce de ello, ya que no ha hablado sobre ese tema en específico con el mandatario.

Sin embargo, reiteró que, dentro del gabinete ministerial que lidera Mirtha Vásquez, no existen discrepancias. “ En el Consejo de Ministros todo ha sido un trabajo en equipo, yo no veo que haya diferencias ”, añadió.

Ministro Aníbal Torres considera que Walter Ayala debió renunciar

A título personal, el ministro Aníbal Torres considera que su colega de gabinete Walter Ayala debió presentar su renuncia y no solo poner su cargo a disposición, pero enfatizó que esa es una facultad del presidente Pedro Castillo y la primera ministra Mirtha Vásquez.

“Ha debido renunciar, no solo poner su cargo a disposición (…) Desconozco si el secretario general de Palacio (Bruno Pacheco) sigue en su cargo o no, pero eso lo debe decidir también el presidente”, dijo Torres a La República.

¿Por qué interlarán al ministro de Defensa, Walter Ayala?

El Congreso de la República interpelará al ministro de Defensa, Walter Ayala, debido a las presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas. El Parlamento sesionará este 16 de noviembre desde las 9.00 a. m.

El último 8 de octubre, José Vizcarra Álvarez, ex comandante general del Ejército, señaló que su pase al retiro, luego de solo tres meses después de asumir el cargo, se dio por discrepancias con el Ejecutivo debido a ascensos de “recomendados”.