Walter Ayala cuestiona a la Comisión de Defensa: “Si ya soy culpable, para qué me citan”

El ministro de Defensa, Walter Ayala, asistió este viernes 12 de noviembre al Congreso para presentarse ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso y esclarecer su presunta participación en los ascensos de personas recomendadas en las Fuerzas Armadas, así como la autorización del gobierno para que las FF. AA. apoyen a la Policía Nacional en Lima y Callao.

La sesión de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso empezó con las declaraciones del ministro Ayala, quien manifestó que ha oído a un grupo de personas decir que debe dejar su cargo. El titular de Defensa agregó que se había adelantado opinión y que no encontraba sentido a una citación si ya desde un inicio era considerado culpable.

“Nadie está exento de control constitucional, ni el presidente, ni el Parlamento (…). Todos estamos obligados a cumplir el debido proceso. Yo he escuchado a muchas personas que ya me condenaron. Han dicho que ese señor se debe de ir. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? ¿Dónde quedó el debido proceso? Es más, este proceso puede ser declarado nulo, porque inclusive ya han adelantado opinión. Si ya me hicieron culpable, para qué me citan ”, aseveró.

PUEDES VER: Ministro Ayala y secretario Pacheco abusaron de su cargo al querer ascender a Los Chotanos

Posteriormente, con referencia a las presuntas destituciones y ascensos irregulares, Ayala remarcó que es el presidente de la República, Pedro Castillo, quien tiene la facultad de elegir a los comandantes generales de las FF. AA. y calificó la situación de “ruido político”.

“Es un ruido político, yo lo que pido es respetar el estado de derecho y el debido proceso. Si yo me sintiese culpable, me hubiese ido hace rato, yo tengo la conciencia limpia, hay pruebas. El Ministerio Público ya está investigando, y el Ministerio Público, como paladín de la justicia, que dirima. Pero, tampoco vamos a manchar honras porque dos personas no quieren dejar el cargo, aquí nadie está seguro”, aseveró.

Incidente entre el congresista Jorge Montoya y el ministro Walter Ayala

En otro momento, el congresista de la bancada de Renovación Popular Jorge Montoya criticó lo mencionado por el ministro de Defensa, Walter Ayala, respecto a que el proceso podría invalidarse por adelanto de opinión. Montoya señaló que se encuentran en una cámara política y no jurisdiccional; por tanto, afirmó que podía dar su punto de vista.

“(El ministro) ha lanzado una amenaza velada sobre que este proceso puede declararse inválido por adelanto de opinión. Yo quería explicarle que el ministro debe entender que está en una cámara política, no es una cámara jurisdiccional . Él es abogado y sabe perfectamente las diferencias. Acá damos opiniones políticas y las opiniones políticas no tienen límites, así que mis opiniones sobre que el ministro debe dar un paso al costado siguen siendo vigentes y no alteran ningún proceso porque estamos en una cámara política”, indicó Montoya.

Jorge Montoya es el vocero de la bancada de Renovación Popular. Foto: Andina

En respuesta, el ministro Ayala indicó que si el congresista Montoya ya tiene una posición fijada, podría formular una recusación en su contra, ya que de nada serviría su defensa.

“Nadie está por encima de la Constitución. Si el congresista Montoya tiene ya su posición fijada, yo formulo un recurso de recusación contra el almirante porque yo creo que él ya tiene una posición definida y de nada va a servir que yo me defienda”, respondió el ministro.

Interpelación al ministro de Defensa

El Congreso de la República admitió la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, el pasado jueves 11 de noviembre. Ahora, deberá acudir al Parlamento para responder acerca de las denuncias que hicieron los ex comandantes generales del Ejército y de la FAP, quienes señalaron que hubo intromisión desde el Ejecutivo en el proceso de ascensos.

La interpelación fue admitida con 77 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones. Desde la Mesa Directiva, presidida por María del Carmen Alva, se propuso que el titular de la cartera de Defensa acuda al hemiciclo el martes 16 de noviembre a las 9.00 a. m. Como no hubo alguna oposición, se quedó en esa fecha.

De esta manera, Ayala Gonzales acudirá al Pleno para responder una serie de siete interrogantes sobre presuntas presiones en los procesos de ascenso dentro de las instituciones armadas.