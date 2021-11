Paredes tras negativa de interpelar al ministro Silva: “He entendido por qué la gente no quiere al Congreso”

La congresista de Susel Paredes, de la bancada Somos Perú-Partido Morado, cuestionó que el Congreso de la República no haya admitido la moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva. Criticó especialmente a Fuerza Popular, ya que algunos integrantes de ese grupo parlamentario sí firmaron el pedido, pero no votaron a favor.

“ Ayer yo he entendido por qué la gente no quiere al Congreso. Yo presento una moción de interpelación, porque todo el Perú sabe que este ministro de Transportes no puede seguir ni un segundo más. El fujimorismo la firma y a la hora del voto se abstienen. Entonces yo digo: ‘No puede ser, pero si ellos han firmado’. Reconsidero la votación y nuevamente se abstienen”, declaró Paredes en diálogo con RPP.

“Pero ahí no termina la telenovela. La telenovela termina cuando a los minutos en que se vota la reconsideración y ellos se abstienen, presentan otra interpelación. O sea que esto es como Kiko del Chavo del Ocho, que dice: ‘Bueno, es mi pelota y yo solo juego con mi pelota’”, agregó la parlamentaria morada. Y luego prolongó: “Critican al ministro de Transportes, pero no lo sacan”.

La legisladora también dijo que no tiene ningún interés protagónico y que solo quería que se vaya el ministro Silva Villegas. Y que, desde su grupo conformado por los tres representantes del Partido Morado, decidieron presentar esta moción de interpelación ya que vieron que nadie actuaba.

Paredes: “Ayer he estado furiosa”

Asimismo, Susel Paredes indicó que si el voto fujimorista tiene que ver con perjudicar la formalización del transporte, eso quiere decir que no solo “coinciden con la extrema izquierda”, sino también que “hay intereses económicos”. “Ayer he estado furiosa, pero hoy sí entiendo que por estas incoherencias políticas la gente no quiere al Congreso”, añadió.