José Jerí sobre ministro Juan Silva: Debería ser interpelado si remueve a la jefa de la ATU

El congresista y vocero de Somos Perú, José Jerí, sustentó su voto en contra de la moción que proponía interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, con el objetivo de que explique los acuerdos que pactó con gremios de transportes urbano y las designaciones que se efectuaron desde su despacho. Dicho pedido fue rechazado por el pleno del Congreso con 27 votos a favor, 48 en contra y 39 abstenciones.

En entrevista con RPP, Jerí aseguró que el titular del MTC “garantiza que debemos observar cómo se está llevando la reforma del transporte”. No obstante, indicó que excesos, como amnistiar multas de tránsito o separar a autoridades, “no se deben permitir”.

“Por eso, él mismo se ha presentando en primer término a la comisión correspondiente y ha dado las explicaciones del caso”, agregó José Jerí, quien precisó que el sentido de su voto habría cambiado si el ministro de Transportes hubiera destituido a la presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara.

“Si él hubiera actuado de tal modo (separar a María Jara) y no hubiera existido alguna causal, sí correspondería una interpelación. Pero, al momento, no se ha visto ninguna remoción que tenga ningún sustento. Consecuentemente, al no haber removido a la responsable del ATU, a mi juicio, no hay ningún motivo (para interpelarlo)” manifestó.

“(Si Juan Silva) en forma ilegal remueve a la presidenta del ATU, ahí se constituiría el hecho formalmente hablando, mientras tanto, hay que pedirle las explicaciones a ambos, al ministro de Transportes, como la responsable de la ATU para ver el impacto de la reforma del transporte al día de hoy”, reiteró.

José Jerí afirma que se mantendrá la comunicación con el Partido Morado

José Jerí también se pronunció luego de que los parlamentarios del Partido Morado presentaron su renuncia a la bancada por diferencias encontradas con los miembros de Somos Perú, que incluso los llevaron a votar en direcciones contrarias en el pleno del Congreso.