Juan Fernández: “El presidente Castillo visitará España a finales de este año o a principios del 2022″

Estaba en Manhattan cuando el 11-S y una llamada suya pudo provocar una crisis diplomática. Le tocó presenciar desde su oficina en La Habana el retiro de Fidel Castro. Permaneció dos horas enterrado bajo los escombros de la embajada española en Haití durante el terremoto que provocó 200 mil muertos. Si hay un diplomático español que sabe de las Américas ese es Juan Fernández Trigo, quien empezó en Lima su primera gira oficial como secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo: se reunió con el canciller peruano, con la presidenta del Congreso y con la ministra de Cultura, a quien donó varios facsímiles de los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Y es que Fernández Trillo también es dramaturgo y escritor, autor de varias novelas...

¿Ya está escribiendo sus memorias?

No.

Le sugiero el título: “La vida exagerada de Juan Fernández Trillo”...

La verdad es que no me atrae nada escribir sobre la realidad. Eso de contar lo que a uno le ha pasado nunca me ha atraído. Me gusta la ficción...

Pero es que le ha tocado vivir cada experiencia en América...

Bueno, sí, me ha dado la oportunidad para conocer todo el continente. Aparte de haber estado destinado en muchos lugares. He viajado mucho. Creo que no me queda ningún país por visitar.

¿Cuántas veces en Perú?

Esta es la cuarta.

¿Como diplomático?

Dos veces en plan de turista, por interés personal, y luego vine a la toma de posesión del presidente Pedro Castillo.

¿Esta vez cuál fue la agenda de su visita?

Hemos venido especialmente para hacer las consultas políticas. Tenemos un memorándum, un acuerdo entre las partes entre Perú y España para revisar periódicamente la relación. Y ahí hablamos de todo. Como la visita del presidente Castillo a España, a raíz de una invitación que le hizo el rey Felipe VI en su toma de posesión, el 28 de julio, y el presidente aceptó. Ahora se trata de poder encontrar el momento que convenga, pero no será muy lejano en el tiempo.

¿Ya se tiene fecha para la visita del presidente Castillo a España?

Estamos en eso. Creemos que será entre finales de este año y principio del año 22. Se confirmará cuando se pueda encajar con el programa del presidente y de su majestad el rey. Además, hablamos del intercambio comercial...

Antes de la pandemia la balanza comercial era favorable para el Perú. ¿Eso se ha mantenido?

Exactamente. Estamos en una tasa de cobertura del cincuenta por ciento. Es decir, el Perú exporta a España el doble de lo que importa de España. Una tasa del cincuenta por ciento es muy ventajosa para el Perú. Antes el Perú exportaba más...

¿Se trató el tema de nuevas inversiones de empresas españolas en el Perú?

El tema de las infraestructuras nos parece muy importante. El Perú las necesita y nosotros tenemos importantísimas empresas que se dedican a eso. Aquí hay algunas empresas de ese sector trabajando con cierto éxito. Además de su competitividad, nuestras empresas aportan formalidad (...). También en temas de energía y comunicaciones, pero también es cierto que hay que hacer atractivo venir al Perú...

¿No lo es?

En el momento lo es, pero podría ser mucho más atractivo. Por ejemplo, creemos que es muy importante un convenio para evitar la doble imposición (tributaria). Porque resulta que muchas empresas tienen que tributar doblemente, tanto en España como aquí, porque no existe un convenio como ya existe en muchos países. Por cierto, Perú tiene convenios firmados con muchos países para evitar la doble tributación...

¿España tiene convenios de este tipo con otros países de la región?

Con todo el mundo.

¿Y por qué no se firmó con el Perú?

Pues parece que siempre ha habido dificultad para la firma de un convenio. Me parece que en el 2006 hubo ya un texto que pudo ser aprobado, pero se estancó no sé porqué circunstancias y lo cierto es que llevamos tratando de levantar este asunto desde hace mucho tiempo. Esperamos que el Ministerio de Economía peruano finalmente comprenda que uno de los elementos importantes para que la inversión extranjera llegue es dar este tipo de facilidades que son bastante comunes en todo el continente y en el resto del mundo.

Pero ya existe un acuerdo bilateral de inversiones...

Existe un acuerdo de protección y promoción de inversiones (para favorecer y evitar incautaciones, expropiaciones), pero en materia de acuerdo para evitar doble imposición, que es tan común en todo el mundo, con el Perú estamos obteniendo cierta dificultad.

¿Este acuerdo relativo a la doble imposición tributaria se vio en la reunión con el canciller Maúrtua?

Una de las razones de mi visita es tratar de desbloquear este tema. La Cancillería peruana nos ha dicho que tiene que hacer consultas internas con el Ministerio de Economía. Bueno, estamos esperanzados en que esto pueda salir adelante. Del viaje del presidente Castillo a España esperamos que las relaciones sigan tan buenas o mejores. Un acuerdo para evitar la doble imposición sería una señal muy clara de que la inversión extranjera tenga un empujón que sea muy importante.❖