Bermejo sobre Mirtha Vásquez: “Las puertas siempre están abiertas en el Gobierno”

El congresista Guillermo Bermejo, de la bancada de Perú Libre, se pronunció sobre una presunta incomodidad de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, dentro del Gobierno, y señaló que en el Ejecutivo las puertas siempre están abiertas por si alguien desea irse. Aseguró que “nadie es indispensable”.

“Los cargos en el premierato o en los ministerios son de encargo, por confianza. Pero nadie tampoco debe aceptar chantajes de nadie. Eso de que me voy si no hacen lo que quiero puede ser para la secundaria o el periodo universitario, pero en el Gobierno no se pueden aceptar ese tipo de chantajes. Las puertas siempre están abiertas en el Gobierno ”, declaró Bermejo en diálogo con la prensa.

“No importa si los que asumen cargos ministeriales son del partido o son independientes. A mí lo que me interesa es que sean personas que puedan contribuir con el país. Pero no se puede contribuir haciendo cosas que no son correctas, queriendo que todos los ministros sean de mi forma de pensar. Eso no puede ser ni en el lado de los invitados ni en lado del partido, ni en el lado de los profesores”, agregó.

El parlamentario oficialista precisó que se tiene que aceptar que quien “toma las decisiones sobre los ministros es el presidente de la República (Pedro Castillo)” y que el jefe o jefa del gabinete ministerial “tiene que ser un articulador de esos 19 ministerios por el bien del país”.

¿Por qué Bermejo no dio la confianza al gabinete?

Asimismo, Bermejo Rojas aseguró que sí está de acuerdo con el Consejo de Ministros, pero que no les dio la confianza en el Pleno porque “la actitud de la primera ministra” no le gustó. “Nuevamente, el día de ayer ha salido a pechar al ministro de Energía y Minas. Está haciendo lo mismo que nosotros le criticábamos al anterior premier (Guido Bellido)”, dijo.

“Está empujando al presidente a tomar decisiones en función a lo que ella cree que se debe hacer. Cuando decíamos que necesitábamos un gabinete más conciliador, no solamente era un gabinete más conciliador hacia afuera, sino hacia adentro”, prolongó. Por último, manifestó que no le parece que el Gobierno se maneje por Twitter.

Caso Barranzuela

Guillermo Bermejo señaló, semanas atrás, que le daría el voto de confianza al gabinete Vásquez. No obstante, votó en contra. El hecho se dio luego de la salida del ministro Luis Barranzuela de la cartera del Interior, quien hizo un evento en su casa el pasado 31 de octubre, a pesar de que las reuniones sociales estaban prohibidas.

La primera ministra Mirtha Vásquez le pidió explicaciones a Barranzuela y, cuando recibió las respuestas, las consideró “inaceptables”, por lo que informó que la decisión final sobre el entonces ministro del Interior se tomaría junto al presidente Pedro Castillo. El jefe de estado, finalmente, anunció que había aceptado la dimisión de Barranzuela al día siguiente en su cuenta de Twitter.