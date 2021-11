Informe PNP no aclara intervención de FF. AA. en seguridad

Michelle Chamaya - Perú Legal

Con el fin de apoyar la lucha contra la delincuencia, el Gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el control de la seguridad ciudadana y en la ejecución de operaciones policiales en Lima y Callao.

La disposición, aprobada mediante Resolución Suprema N° 191-2021-IN, sustenta la decisión en el informe N° 129-2021-SCG-PNP/OFIPOI de la Oficina de Planeamiento Operativo Institucional de la Subcomandancia General de la PNP.

Débil sustento

Dicho informe nos debería indicar las causas o casos que justifican la decisión del Gobierno. Sin embargo, pese a ser de interés público ese documento, se había mantenido en reserva hasta el día de hoy.

Perú Legal ha obtenido una copia de dicho informe y ahora lo hace público. “Todos los peruanos necesitamos saber cuál es el diagnóstico de la PNP para solicitar apoyo a las FFAA (…), hay que saber cómo llegan a la conclusión de que la PNP está rebasada en sus capacidades”, declaró el exministro del Interior Rubén Vargas.

El informe, con fecha 26 de octubre del 2021, lleva las firmas del comandante PNP Augusto Matamoros Cayo, jefe encargado de la oficina de planeamiento operativo de la Subcomandancia General de la PNP y del SS PNP Amado Mendoza Argomedo. El documento indica que fueron las regiones policiales de Lima y Callao las que formularon el pedido para que las FFAA apoyen en las “labores de seguridad durante el patrullaje motorizado y a pie”.

Pero el informe solo muestra el aumento de denuncias por diversos delitos en el orden del 15,75% en el Callao, en comparación con el 2020. Sin embargo, es inferior a la época prepandemia. Una reducción del 20,62% respecto al 2019.

Si bien la delincuencia sigue siendo un problema que no cesa en la región chalaca, esta no se encuentra en un punto crítico. El resto del documento no ofrece información de casos que justifique por qué las FFAA también deberían prestar apoyo a la PNP en Lima.

Posiciones encontradas

La decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana ha generado opiniones encontradas entre los juristas, especialistas y parlamentarios.

El exministro del Interior Pérez Guadalupe considera que el informe es una ofensa y denigra a la PNP.

“Antes de involucrar a las FFAA en temas de orden interno y seguridad ciudadana, el Gobierno debería explicar cuál es su estrategia para enfrentar los problemas de inseguridad y criminalidad organizada”, añadió Albán.

Sin embargo, congresistas como Patricia Chirinos de Avanza País y José Cueto de Renovación Popular han justificado por ser “constitucional y legal y un pedido de la población, la decisión del Gobierno. ❖

Informe reservado

El informe N° 129-2021-SCG-PNP/OFIPOI indica que hay repunte de casos en el Callao respecto del 2020, pero inferior al 2019.

Informe PNP

Derechos

Defensa. El ministro de Defensa, Walter Ayala, aseguró que los militares que saldrán a patrullar las calles están capacitados en temas de derechos humanos para evitar abusos y aclaró que las Fuerzas Armadas estarán prestas a apoyar cuando la PNP lo requiera.