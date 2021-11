Elmer Cáceres Llica: funcionario revela que gobernador de Arequipa tenía un testaferro

Durante las audiencias de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía Anticorrupción contra funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa por el presunto delito de organización criminal denominada ‘Los Hijos del Cóndor’ se ha expuesto la transcripción de diversas conversaciones grabadas por la testigo protegida Samanta Miranda Tijero.

En esta oportunidad, en la transcripción de audio REC0010, se trata de una plática entre la consejera por Camaná, Crhiss Díaz Montoya, y el exdirector de Copasa, Marcelo Cordova Monroy, o como le decían sus amigos ‘Tito’ Córdova.

El diálogo inicia cuando Marcelo Cordova le cuenta a Crhiss Díaz que existe un audio que habría sido grabado por un varón de nombre Gilberto Gallegos, en el que supuestamente se escuchaba al gerente regional de Agricultura, Jaime Huertas, pidiendo coimas. Además añade que Gallegos habría filtrado una parte del audio en las redes sociales y amenazaba con declarar a la prensa arequipeña sobre el tema. Pedía que el gobernador Elmer Cáceres Llica esté atento a sus denuncias. Asimismo, señalaba que Huertas habría despedido de manera irregular a su sobrina porque esta se negó a salir con él de madrugada.

Luego, la conversación cambia de tono hacia la disputa por ser el nuevo gerente de Autodema. Menciona que el consejero regional Veto Bernal quería poner en el cargo a Richard Calvo. Mientras que Cordova quería un puesto en agricultura.

Seguidamente, cuando hablaban de documentos faltantes para la entrega de terrenos, el exdirector de Copasa le confía a la consejera que el gobernador de Arequipa utilizaba como testaferro a una persona llamada Marcos Gallegos para adquirir bienes. “(…) voy a confiar en ti. Por ejemplo, si quiere comprar un carro Elmer (Cáceres Llica) da su nombre de él (Marcos Gallegos)” sostuvo.

La conversación continúa, pero ahora con supuestas contrataciones irregulares en Autodema. Según Marcelo Cordova, Edwin Esquivel habría contratado a una mujer denominada ‘Maria Alejandra’, quien estaría ganando una jugosa remuneración de S/ 10.000. Un tiempo después, le habría dado trabajo al sobrino de esta en un proyecto especial.

Por otro lado, Cordova Monroy revela el modo en el que pedían una cantidad de dinero a las constructoras que ganan la licitación de una obra. Sostiene que Esquivel se acercaba a la constructora, pedía el dinero y le repartía al gobernador Cáceres Llica un 20 o 30 % del total, no le daba en partes iguales. “Lo están paseando, lo están paseando” afirmó.

Finalmente, conversan sobre los terrenos que iban a tener en la asociación Pampas Bayas. Cordova le resalta a Díaz que no tendrá que poner ni un centavo en el pago al gobierno regional porque la asociación es la que asumirá la compra de los terrenos. “(...) esto de las Pampas Bayas yo le he dado el documento de Autodema porque sino no podían hacer nada, les querían cobrar S/ 500.000, por eso ahora me dicen te damos esto (terrenos) y dile a tus amigos consejeros que también para ellos”, mencionó.