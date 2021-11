Ayala ante Comisión de Defensa: “Si me sintiera culpable, me hubiese ido hace rato”

El ministro de Defensa, Walter Ayala, responde ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, sobre las presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas, denunciados por los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Luis Chaparro.

Durante su intervención, el titular del Mindef recalcó que el presidente de la República tiene la facultad de elegir para el ascenso de comandantes generales de las FF. AA. y calificó la situación de “ruido político”.

“Es un ruido político, yo lo que pido es respetar el estado de derecho y el debido proceso, si yo me sintiese culpable, me hubiese ido hace rato, yo tengo la conciencia limpia, hay pruebas . El Ministerio Público ya está investigando, y el Ministerio Público como paladín de la justicia, que dirima. Pero, tampoco vamos a manchar honras porque dos personas no quieren dejar el cargo, aquí nadie está seguro”, señaló.

En otro momento, el ministro Walter Ayala dijo que dos legisladores de la Comisión de Defensa ya adelantaron opinión. “Han dicho que ese señor se debe de ir ¿Dónde quedó el debido proceso? Este proceso puede ser declarado nulo porque ya adelantaron opinión, si ya soy culpable, para qué me citan ”, cuestionó.

Según explicó, también cuenta con mensajes de WhatsApp como prueba, y que fueron entregados este 12 de noviembre al congresista José Williams, titular de la Comisión de Defensa.

“Cuando comenzaron ascensos, empezaron a llegar denuncias. Solicitudes donde piden audiencia con el presidente. Denuncias de oficiales (…) decían ‘ministro usted es civil, como que había maniobras’. Hablé de esto con José Vizcarra”, detalló.

Congreso: ¿cuándo se le interpelará al ministro de Defensa, Walter Ayala?

Con 77 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de la República admitió la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien deberá acudir a responder el pliego de preguntas el próximo martes 16 de noviembre a las 9.00 a. m..