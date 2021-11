Consejo Directivo del Congreso acordó aumentar su presupuesto en S/ 230 millones

Este viernes 12 de noviembre, el Consejo Directivo del Congreso de la República aprobó incrementar su presupuesto para el año fiscal 2022 a 879 899 073 soles, lo que constituye un aumento de más de S/ 230 millones a lo que asignó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Parlamento para este año (S/ 649 368 974).

Como informó La República en su edición impresa, la propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue admitida por la Mesa Directiva que preside María del Carmen Alva en una sesión extraordinaria que se llevó a cabo el último miércoles.

En diálogo con esta redacción, la congresista Ruth Luque confirmó que el aumento presupuestal se justificó, entre otras cosas, en la contratación de más personal, convenios colectivos y mantenimiento. La vocera de Juntos por el Perú precisó que su bancada no respaldó el proyecto debido a que los cuestionamientos “no han sido respondidos de manera clara”.

“Nuestras dudas no han sido absueltas, hay un porcentaje importante que se menciona para personal, convenios colectivos, temas de mantenimiento, que no han sido respondidos de manera clara. Por esa razón hemos votado en contra”, apuntó.

Propuesta de incremento en el presupuesto del Congreso se presentó este viernes

La congresista y vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, también informó que la iniciativa para incrementar el presupuesto para el año fiscal 2022 del Congreso de la República se presentó oficialmente durante esta jornada.

“Así como exigimos transparencia al Ejecutivo, de la misma manera el Congreso de la República no puede quedarse solo en el discurso, eso tiene que ser evidenciado en hechos. Ese presupuesto hoy día se ha presentado, ayer se nos dio una información gruesa en copias que yo solicité, no tenía ningún detalle en específico. Ahí me enteré que se está pidiendo un poco más de 260 (millones) de incremento (en relación a lo asignado para el año fiscal 2022)”, declaró.

Ahora, de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento del Congreso, el nuevo presupuesto será discutido en la Comisión de Presupuesto. Luego, será incluido en el dictamen de la Ley de Presupuesto antes de su discusión en el pleno, donde finalmente se vota su aprobación.