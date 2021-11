Walter Ayala: “Si yo no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar?”

A pesar de que en un inicio el ministro de Defensa, Walter Ayala, anunció que había puesto su cargo a disposición debido a la denuncia que lo involucra en la presunta interferencia en los ascensos militares, ayer, desde el Congreso, dio un mensaje diferente y dio a entender que se mantendrá en el puesto. Claro, salvo que el presidente Pedro Castillo decida finalmente reemplazarlo.

Ayala se presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso, a donde fue citado para responder sobre la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana como apoyo a la Policía.

Pese a que el motivo de la sesión no era para hablar sobre el asunto de los ascensos, los legisladores presentes aprovecharon la oportunidad para abordar el tema. Es entonces que Ayala señaló que él tenía la conciencia tranquila y que por ese motivo no veía necesario dejar el puesto.

“Uno, yo no me corro de nadie. Dos, tengo la conciencia tranquila. Tres, si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar?”, indicó.

Según explicó el ministro de Defensa, existe personal dentro de las FFAA que ha denunciado irregularidades en los procesos de ascensos y que hay al menos cinco causales que llevaron al pase al retiro al ex comandante general del Ejército José Vizcarra. Añadió que ofrecerá más detalles cuando asista a la Comisión de Defensa.

Ayala también recalcó que el presidente Pedro Castillo lo invitó a Ayacucho para asistir a la presentación del balance de los cien primeros días del Gobierno, pero que tuvo que declinar porque ya se había comprometido en asistir al Legislativo.

Fue una manera evidente de asegurar a los congresistas presentes que, pese a los cuestionamientos en su contra y tras haber dicho que estaba dispuesto a irse del gabinete, cuenta con el favor y el respaldo del jefe del Estado.

Seguridad

Sobre la directiva que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en Lima y el Callao, Ayala insistió en que se encuentra dentro del marco constitucional.

Pero el ministro de Defensa advirtió que la norma fue publicada cuando ejercía como ministro del Interior Luis Barranzuela. Como se sabe, luego de que este renunciara al denunciarse que había celebrado una reunión social en su casa a pesar de que estaba prohibido, entró en su lugar el exfiscal Avelino Guillén.

Hasta ahora, el nuevo ministro del Interior no se ha pronunciado sobre la conveniencia o no de esta decisión. De hecho, Ayala adelantó que Guillén podría tener una idea distinta a la de su antecesor. En todo caso, indicó que mientras Interior no lo solicite, el personal militar no saldrá a las calles.

Respecto al tipo de apoyo que las Fuerzas Armadas podrían ofrecer, Ayala mencionó la vigilancia de las instalaciones que prestan servicios públicos. “La idea es que apoyen en su cuidado y los policías salgan a la calle a corretear a los delincuentes”, dijo.❖

Somos Perú pide declarar al ministro “persona no grata”

La bancada de Somos Perú solicitó declarar persona no grata al ministro de Defensa, Walter Ayala, al estar involucrado en una supuesta interferencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas. “La inacción del Ejecutivo y la crisis política innecesaria que se vive en el país obligan repuestas rápidas. Señor presidente Castillo, acepte la renuncia del ministro de Defensa, su permanencia en el cargo es insostenible”, expresó ese grupo parlamentario a través de sus redes sociales.

En un documento firmado por los representantes de SP se exhorta a Castillo y a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, a que se nombre como nuevo titular del Mindef a una persona “proba” que no genere inestabilidad política.