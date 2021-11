José Jerí: Somos Perú apoyaría censura de ministro Walter Ayala

El vocero de la bancada Somos Perú–Partido Morado, José Jerí, adelantó que su grupo parlamentario espera la renuncia del ministro de Defensa, Walter Ayala, de lo contrario, apoyaría su censura ante el Pleno del Congreso. Recordó que, los congresistas de Somos Perú fueron los primero en sumarse al anunció de Jorge Montoya, de Renovación Popular, de presentar una moción de interpelación contra el titular del Mindef.

“(¿A favor de la censura?) Por supuesto que sí. Hemos visto que Somos Perú es una bancada que apoya la gobernabilidad, pero esta gobernabilidad tampoco puede ser tan elástica y tolerar tantos errores y desaciertos porque esto genera mucha inseguridad y desconfianza. (…) El responsable político es el ministro y es unánime (la opinión) de la gran mayoría de bancadas”, declaró a Exitosa.

El último miércoles por la noche, la bancada de Somos Perú presentó un documento como moción del día ante el pleno del Congreso para solicitar que se declare como persona no grata al ministro de Defensa, Walter Ayala. El titular del Mindef es cuestionado por presuntamente haber ejercido presiones sobre el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, para que ascienda de forma irregular a algunos elementos dentro de la institución.

El documento lleva la firma de los congresistas José Jerí, Wilmar Elera, Héctor Valer y Alfredo Azurín, todos congresistas de Somos Perú. En este sentido, el vocero de esta bancada se ratificó en que esperan no llegar a la censura de Walter Ayala y que este dé un paso al costado por iniciativa del presidente de la República, Pedro Castillo, o la titular de la PCM, Mirtha Vásquez.

“Desde Somos Perú hemos sido los primeros congresistas que apoyaron la moción de interpelación porque obviamente estamos en contra de este accionar (de Ayala), pero no solo nos hemos quedado en la interpelación porque ayer los congresistas de Somos Perú hemos pedido que se declare como persona no grata al ministro , además solicitamos al presidente y a la premier que renuncie el aún ministro Walter Ayala”, agregó.

¿Y el Partido Morado?

Por su parte, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, cuestionó que Walter Ayala continúe en el gabinete pese a que ya puso su cargo a disposición. Indicó que, si el presidente de la República, Pedro Castillo, no acepta la dimisión del ministro, el Parlamento tendrá que sacarlo de su puesto.

Susel Paredes pide salida de Walter Ayala al considerar que no es idóneo para el cargo y no conoce su sector. Foto: John Reyes/La República