TC declara inconstitucional la resolución legislativa que aprobaba una cuarta legislatura en el Congreso

El Tribunal Constitucional declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la resolución legislativa N° 021-2020-2021-CR que aprobaba una cuarta legislatura en el Congreso de la República que cumplía funciones en el periodo 2020 - 2021.

Como se informó, la propuesta de aceptar este último periodo congresal fue sometida a debate y aprobada por mayoría en el Parlamento con 75 votos a favor, 33 en contra y cinco abstenciones, el pasado martes 1 de junio. Así, la cuarta legislatura pasada inició el domingo 13 de junio y concluyó el 16 de julio del 2021.

Incluso, los voceros de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Nueva Constitución, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú y Descentralización Democrática del pasado periodo intentaron extender esta cuarta legislatura hasta el 22 de julio al suscribir un documento y enviarlo a la entonces presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, quien lo rechazó alegando que ello iba a afectar “los derechos, principios y valores contenidos en la Constitución Política del Perú, así como a las disposiciones del Reglamento del Congreso”.

Este periodo que se admitió intentaba aprobar reformas de manera apresurada, pese a que no contaban con el tiempo suficiente para realizar los análisis correspondientes. Entre ellas estaba la modificación de la cuestión de confianza y el retorno a la bicameralidad, no obstante la primera no alcanzó los votos suficientes para ser debatida y la segunda fue retirada por el grupo parlamentario que la promovía, Alianza para el Progreso.