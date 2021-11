Tacna: Fiscalía investiga a alcalde del distrito G. Albarracín por designación ilegal

Tacna. El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Gregorio Albarracín, formalizó investigación preparatoria en contra del alcalde de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín, Freddy Huashualdo Huanacuni por el presunto nombramiento ilegal.

La investigación incluye a quienes resulten responsables. El caso se abrió a raíz de la denuncia que interpuso el Colegio de Periodistas del Perú por la designación de un funcionario en la jefatura del área de Imagen que no es profesional , no pertenece a la carrera de periodismo y no está colegiado. Este último requisito es obligatorio según la ley para los funcionarios que ocupen esos cargos (Ley N° 24898).

El fiscal Wilfredo Calisaya dispuso formalizar la investigación preparatoria, ordenando diligencias en un plazo 30 días, entre ellas la declaración del alcalde y del gerente municipal. Este no es el primer caso sobre presunto nombramiento ilegal.

Hace tres semanas la Fiscalía también formalizó investigación contra el alcalde de la provincia de Tacna, Julio Medina Castro, por la misma causa.