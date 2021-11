Ministro Silva sobre denuncias por robos contra exjefa de Sutrán: “Son cosas anecdóticas”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se pronunció sobre la renuncia de Doris Alzamora Chamorro a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutrán), luego de conocerse los reportes de tres denuncias policiales contra ella por robos dentro de centros comerciales registrados en 2013, 2016 y 2019 .

Al respecto, Juan Silva, quien ya tiene dos mociones para interpelación en su contra en el Legislativo, contó que luego de revisar los antecedentes judiciales, penales y policiales de la funcionaria no se encontró con este tipo de denuncias, por lo que calificó el hecho como “cosas anecdóticas”.

“Se pide, además, su constancia en todo caso de antecedentes judiciales, penales y policiales, pero dentro de esa documentación no aparecen unas cosas anecdóticas, como el caso de la señorita que ha pasado en la mañana ”, declaró el ministro durante su presentación en la Comisión de Transportes del Congreso.

PUEDES VER: Susel Paredes presentó moción de interpelación contra el ministro de Transportes

El último miércoles 10 de noviembre, Doris Alzamora Chamorro presentó su carta de renuncia a la jefatura de la Sutrán. Ello, luego de que medios de comunicación difundieran que ella tiene hasta tres ocurrencias policiales por supuesto hurto simple y faltas contra el patrimonio en las comisarías de Surco, San Borja y Miraflores.

“Las ocurrencias policiales que constan producto de incidencias en la tienda Wong obedecen a lamentables confusiones que fueron oportunamente esclarecidas a nivel policial, motivo por el cual no hubo trascendencias en las mismas a nivel de parte o atestado policial”, señaló la ahora exfuncionaria en el comunicado de su renuncia. No obstante, para el actual titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tras no hallar información al respecto, estos hechos “se ven como anécdota”.

“ Bueno lo vemos como anécdota lo que haya sido, pero ella sabrá hasta qué grado de responsabilidad . Las cosas a veces no se pueden observar en el proceso de la calificación de los expedientes y nosotros hacemos la contratación del personal pidiendo todos los requerimientos”, dijo Silva.