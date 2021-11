Jefa de la ATU afirma que no renunciará y anuncia respaldo de Mirtha Vásquez

No renunciará. La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, María Jara, anunció que no dejará su cargo pese a las presiones provenientes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) dirigido por Juan Silva, quien asumió una serie de compromisos con transportistas informales el pasado 3 de noviembre.

En la entrevista realizada por René Gatelumendi para Epicentro TV, lamentó que el MTC claudique ante la amenaza de una posible paralización de apenas de un 20% de transportistas que, según la jefa de la ATU, han impedido ejecutar una serie de reformas al precario sistema de transporte público.

El otro 80% de transportistas formales —continuó explicando— han aceptado que en los próximos cinco años se inicie un proceso de mejoras en el servicio a favor de los usuarios.

Teme represalias

Jara precisó que espera cualquier tipo de represalias como campañas difamatorias u hostigamiento, pero no solo de los transportistas, sino del Congreso de la República y hasta del mismo Ejecutivo.

Asimismo, criticó que los asesores de Juan Silva permitan que el titular del MTC llegue a firmar un acta “ilegal”. Agregó que la ATU pidió a la cartera no suscribirse a este compromiso y que la institución podría lidiar con las posibles huelgas.

“Yo no sé si le han puesto una trampa al ministro o qué. Un servidor público jamás le va a permitir a su autoridad que haga o cometa un acto de esa naturaleza, es inaudito”, comentó.

Detrás del accionar del ministro Silva, Jara sustentó que habría una oferta política que el Ejecutivo tiene que cumplir con este gremio, pero, a su vez, perjudica a los usuarios del transporte público.

“Honestamente, al día de hoy, habría esperado alguna comunicación del ministro de Transporte y Comunicaciones. Ayer he tenido la oportunidad de reunirme con la señora premier, Mirtha Vásquez, y ella nos ha expresado su apoyo y me ha dicho: ‘María no renuncies, no corresponde’. Ella es una demócrata y abogada, sabe leer la ley. No voy a renunciar”, indicó.