Investigado por caso Lava Jato es designado asesor en Senamhi

El investigado del caso Lava Jato Marco Antonio Zevallos Bueno ha sido designado asesor de la alta dirección para la Presidencia Ejecutiva del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La resolución que acredita su nombramiento fue publicada en el boletín de normas legales del Diario El Peruano este jueves 11 de noviembre.

A través de la resolución n.º 057-2021-SENAMHI/PREJ se anuncia que Zevallos Bueno asume el cargo, con calificación “favorable”, luego de que la institución meteorológica aceptara la renuncia de Romina Caminada Vallejo, quien ocupaba ese puesto desde noviembre del 2017.

“La Oficina de Recursos Humanos efectúa la evaluación del perfil del puesto correspondiente al cargo de Asesor de Alta Dirección para la Presidencia Ejecutiva, opinando favorablemente respecto a la propuesta de designación del señor Marco Antonio Zevallos Bueno, para que desempeñe las funciones del puesto en mención” , se indica en la disposición.

Inmerso en el caso Lava Jato

Al respecto, Marco Antonio Zevallos es sospechoso del presunto delito de asociación ilícita por haber presentado dos informes que consignaban datos falsos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuando era regidor de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán.

La función de Zevallos habría sido el de brindar información a los organismos electorales los ingresos de campaña de sobre la no revocatoria . Para el equipo especial Lava Jato, se halló que esos reportes habrían disfrazado dinero que provenía de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

Asimismo, el juez Jorge Chávez Tamariz aprobó una medida de comparecencia con restricciones en desmedro de Marco Antonio Zevallos. Cabe recordar que el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tomó esta decisión el 2 de julio del 2019.

Niega acusación

Por su parte, el exregidor de la Municipalidad de Lima negó la acusación del equipo especial Lava Jato. Indicó que su inclusión en la investigación “fue un error” debido a que hasta la fecha no habrían encontrado elementos que lo incriminen.

“Lo único que hice fue firmar como personero legal. Eso no tiene nada que ver con temas económicos y financieros, pero sí se adjuntaron los informes económicos. En mayo se van a cumplir dos años en que me incorporaron en esa investigación. No han encontrado nada porque queda claro que yo no tengo un error por haber suscrito unos documentos completamente inocuos”, dijo Zevallos a La República sobre la investigación en su contra.