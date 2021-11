César Acuña asegura que APP apoyará la censura de Walter Ayala

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que la bancada de su partido político apoyará la interpelación y posible censura del titular de Defensa, Walter Ayala. “APP va a apoyar, primero, la interpelación y, luego, la censura al ministro de Defensa” , aseguró en diálogo con RPP.

El excandidato presidencial hizo un llamado al mandatario para que tome decisiones en favor del país y no ponga en riesgo a todo el gabinete ministerial solo por defender al titular de la cartera de Defensa.

“Le pido públicamente al presidente que no, por una persona, sacrifique su gabinete y que no, por una persona, sacrifique al país. Hoy más que nunca necesitamos a un presidente que tome decisiones y piense en el país, que no defienda personas, que defienda a nuestro país”, manifestó.

Este jueves 11, el pleno de Congreso aprobó admitir la moción de interpelación con siete preguntas contra Walter Ayala debido a las denuncias realizadas en su contra por los ex comandantes generales del Ejército y Fuerza Aérea sobre supuestas presiones para concretar ascensos a “recomendados” en las Fuerzas Armadas.

Reunión entre César Acuña y Mirtha Vásquez

El líder de APP comentó que el último lunes se reunió en su casa con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, donde la premier le agradeció por el voto de confianza que le otorgó la mayoría de su bancada.

“El motivo central fue agradecer a la bancada porque se le dio el voto de confianza y que quede claro que yo no tengo nada que negociar”, precisó.