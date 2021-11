Arequipa: denuncian presunto blindaje de Ysral Zúñiga a consejeros investigados

Para este viernes 12 de noviembre se tiene programado una sesión ordinaria en el Consejo Regional de Arequipa. El consejero José Luis Hancco informó que Zúñiga mandó una convocatoria dirigida sólo a ocho consejeros y no a los 14 legisladores en su totalidad.

La invitación fue dirigida a Harberth Zúñiga, Elmer Pinto, Chriss Díaz, Silvio Arias, Miguel Guzmán, Kimmerlee Gutiérrez, José Luis Hancco y Edy Medina. Mientras que los que no fueron incluidos son Santiago Neira, Veto Bernal, Tomas Ayñayanque, Jeimy Flores y Richard Cervantes. Estos últimos siguen detenidos o en algunos casos prófugos por el caso Los Hijos del Cóndor.

Para Hancco, el no incluirlos en la convocatoria sería un acto de blindaje . Por norma, tres inasistencias de un consejero a una sesión ordinaria es motivo de vacancia.

“Ellos en un futuro van a decir que no tuvieron inasistencia porque no fueron incluidos en esta convocatoria. Otro riesgo que se corre es que a futuro puedan desconocer los acuerdos al que se lleguen si se realiza la sesión ya que dirán que no fueron convocados”, indicó Hancco.

Por su lado, el consejero Harberth Zúñiga indicó también que esta convocatoria no fue legítima ya que, según norma, las invitaciones deben realizarse con 48 horas de anticipación, pero Ysrael Zúñiga les envió la invitación el último miércoles 10 de noviembre por la noche.

Los consejeros Elmer Pinto y Kimmerlee Gutiérrez apoyaron el pedido que la sesión ordinaria sea postergada para el próximo martes 16 de noviembre.