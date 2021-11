Promesas de Pedro Castillo: aeropuerto de Chinchero y hospital Lorena para Cusco

Los cien primeros días del presidente Pedro Castillo están marcados por los anuncios. Durante su discurso en Ayacucho volvió a prometer la masificación del gas natural. Dijo que las regiones del sur serán las primeras en contar con el recurso.

¿Cómo se transportará el gas desde Camisea? es la pregunta que aún no se resuelve. Al alcalde de Cusco, Víctor Boluarte, sostuvo que la imprecisión es preocupante. “Esa masificación ¿incluye o no el gasoducto sur peruano? ¿por qué aún no se habla con nombre propio? decir masificar es muy general. ¿En qué consistirá esa masificación?”, cuestionó.

Sin embargo, Boluarte saludó que el jefe de Estado ratifique su compromiso de ejecutar el aeropuerto de Chinchero en Urubamba.

“Aunque son obras encaminadas de los gobiernos anteriores, que se hagan realidad, requiere también voluntad política, eso lo saludamos”, apuntó.

El mandatario anunció, desde Ayacucho, que este mes se iniciará la construcción del nuevo terminal aéreo valorizado en dos mil millones y medio de soles. " Este mes se colocará la primera piedra”, dijo. La primera piedra para esta obra fue colocada antes por los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

Par el Cusco también comunicó que se destrabó el hospital Antonio Lorena. Este proyecto costará 749 millones y ya cuenta con el consorcio que lo concluirá. El contrato de Estado a Estado con Francia se firmó el año pasado.

Otras obras para el sur

Para Arequipa, Castillo resaltó el proyecto de agua y saneamiento para el distrito de Cerro Colorado. “Este proyecto esperado por 40 años valorizado en 198 millones de soles beneficiará a 63 mil habitantes”, dijo Castillo.

Igualmente, para Puno, Castillo mencionó que su gobierno hará realidad un proyecto para el saneamiento de la ciudad de Juliaca, capital de la provincia de San Román. En setiembre de este año, el Ministerio de Vivienda y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) suscribieron un convenio para ejecutar la obra que beneficiará a más de 410,000 habitantes. El presupuesto es de S/. 970 millones.

Compromisos pendientes

Para el analista Aarón Medina, los avances no son logros de este gobierno. “No ha dicho cosas concretas sobre el gas y sobre las obras, son proyectos encaminados”, subrayó.

Considera que las dudas y las indefiniciones predominan en estos primeros cien días. Asegura que las expectativas del sur eran altas por el respaldo electoral que brindó a Castillo. “El gran espaldarazo del sur ameritaba que el presidente tenga que tener pronunciamientos más claros. Hay una deuda con el sur en resolver demandas de infraestructura vial, energética, el turismo”.

Sin embargo para el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), Germán Santoyo, el discurso fue satisfactorio y causa optimismo. Las obras mencionadas no se lograron en los gobiernos anteriores y este régimen se comprometió a realizarlos. Lamentó que los cien días también estén determinados por la crisis política que no permiten la gobernabilidad. ❖