Congresista Balcázar: Gobierno de Pedro Castillo está crispado por el Congreso y otros sectores

El congresista de la bancada de Perú Libre José María Balcázar opinó sobre el balance de los 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo, quien hizo su recuento de gestión en Ayacucho. Al respecto, mencionó que la labor del Ejecutivo estuvo marcada por una confrontación provocada por el Parlamento y “sectores que no han ganado las elecciones”.

“Los cien días me parece ha sido una especie de crispación que no lo ha provocado el Ejecutivo, sino lo ha provocado el Parlamento, de cierta manera, y sectores que no han ganado las elecciones” , comentó el legislador de Perú Libre en RPP. Además, agregó que la función fiscalizadora del Parlamento debe estar orientada “a temas de fondo y no a temas formales”.

A pesar de ello, destacó el discurso del presidente Pedro Castillo e indicó que se ciñe a sus promesas de campaña.

“ El presidente está en la línea de los ofrecimientos de su campaña, empezando por la masificación del gas (…), el problema de la educación y de la salud, que ha sido lo más resaltante. (…). Está en el sentido de que la vacunación es uno de los puntos claves para las clases presenciales en marzo, y para eso hay una política muy seria y agresiva”, indicó.

Minimiza interferencia

En la misma entrevista, el congresista José María Balcázar evitó comentar su posición sobre la continuidad del ministro de Defensa, Walter Ayala, quien es cuestionado por interferir en el último proceso de ascenso de las Fuerzas Armadas. Asimismo, intentó restar importancia a las denuncias de presunta injerencia.