Somos Perú pide declarar como persona no grata al ministro Walter Ayala

La bancada de Somos Perú presentó un documento como moción del día ante el pleno del Congreso de la República para solicitar que se declare como persona no grata al ministro de Defensa, Walter Ayala. El titular del Mindef es cuestionado por presuntamente haber ejercido presiones sobre el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, para que ascienda de forma irregular a algunos elementos dentro de la institución.

“(Solicitamos) declarar como personas no grata al ciudadano Walter Ayala por su inaceptable conducta que genera inestabilidad política al habérsele involucrado en supuestos actos de tráfico de influencias y politización de las honorables Fuerzas Armadas”, se puede leer en la moción de orden del día presentada este miércoles.

En este mismo documento, la bancada de Somos Perú insta al presidente de la República, Pedro Castillo, y a la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, a que “remuevan del cargo a Walter Ayala” y “ se proceda a nombrar a una persona proba en su lugar para que no se siga generando inestabilidad política en el país”.

El documento lleva la firma de los congresistas José Jerí, Wilmar Elera, Héctor Valer y Alfredo Azurín, todos congresistas de Somos Perú.

Walter Ayala ante el Congreso

El ministro Walter Ayala se presentó este miércoles ante la Comisión de Justicia a fin de responder a los cuestionamientos que despertó la decisión de su sector de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, en la lucha contra la delincuencia en Lima y Callao. Aunque la sesión se desarrollo por un tema en específico, los intercambios de palabras entre congresistas y el titular del Mindef no estuvieron ausentes.