Walter Ayala: Venta del avión presidencial no está relacionada a pases al retiro en el Ejército

El ministro de Defensa, Walter Ayala, descartó que el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de vender el avión presidencial como parte de una política de austeridad de su gestión esté vinculado a sus descargos respecto a los cuestionamientos en su contra por presuntas presiones para ejecutar ascensos irregulares dentro del Ejército.

“Son dos cosas diferentes. Si yo a usted le exijo algo y no lo cumple, hay un incumplimiento. Que el presidente lo quiera vender ya es otro asunto y es potestad del presidente” , expresó a su salida del Congreso de la República, a donde acudió para explicar el caso.

El último martes, Walter Ayala señaló que los “verdaderos motivos” de la destitución de dichas autoridades en el Ejército se debieron a otras razones. Entre los que destacarían encargos solicitados por el presidente Pedro Castillo, los cuales no se habrían cumplido.

“El avión presidencial nunca salió. Dijeron ‘este mes’, ‘el otro mes’, ‘en 15 días’, ‘una semana’... Estamos 9 de noviembre y no hay avión presidencial. Cada vez que vamos a provincia estamos yendo en un avión de las Fuerzas Armadas (...) y habiendo un ente del Estado que se dedica a reparar aviones, si eso no se llama deficiencia, no sé cómo se llama”, declaró el martes por la noche.

Ante ello, el titular del Mindef señaló que, desde el Ejecutivo, no se cometieron actos irregulares, ya que los nombramientos de los comandantes generales del Ejército son potestad del jefe de Estado: “La ley de oficiales dice que el presidente elige entre los tres primeros al comandante general, esa elección es una prerrogativa. Es algo que el presidente lo hace y es su potestad” , agregó.

Presidente Castillo anuncia venta del avión presidencial

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que venderá el avión presidencial como parte de una política de austeridad que asumirá su gestión. Durante su exposición del balance de sus primeros 100 días de Gobierno en Ayacucho, el mandatario anunció que el dinero que reciban por la venta de este vehículo aéreo será destinado para los sectores salud y educación.

“Venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y educación de los niños del Perú” , dijo el jefe de Estado.