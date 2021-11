Paredes sobre Walter Ayala: “He firmado la interpelación, seguramente terminará en censura”

La parlamentaria Susel Paredes, de la bancada de Somos Perú - Partido Morado, cuestionó que el titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, continúe en el gabinete pese a que ya puso su cargo a disposición. Indicó que, si el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, no acepta la dimisión del ministro, el Parlamento tendrá que sacarlo de su puesto.

“El presidente da malas señales porque este ministro (Walter Ayala), de verdad, no debe estar en el cargo. No conoce el sector, no tiene formas para dialogar con la gente. Y si el presidente no lo saca, lo vamos a sacar nosotros, los congresistas. Yo he firmado la interpelación, seguramente va a terminar en una censura. Se tendrá que ir a su casa ”, declaró Paredes en diálogo con RPP.

La legisladora también aseguró que sacarán del Ejecutivo al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, quien en una reunión con gremios de transportistas ofreció las ‘cabezas’ de la jefa de la ATU, María Jara, y de Patricia Cama, la entonces jefa de la Sutrán, quien finalmente fue cesada de su cargo. Añadió que desde el Congreso tienen los votos para censurar a Silva y a Ayala.

Por otro lado, reveló que le llamó la atención que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, no haya estado en la Plaza de Armas de Ayacucho, en donde el jefe de Estado dio un balance de sus primeros 100 días de gestión.

“Me preocuparía muchísimo que se vaya porque creo que Mirtha Vásquez es el lado racional y equilibrado de este Gobierno. Yo le diría a Mirtha Vásquez que necesitamos que esté en este gabinete y ponga orden porque a veces las señales que da el presidente son contradictorias”, expresó.

Por último, manifestó que, en caso se dé una votación para vacar al mandatario Pedro Castillo, ella no la va a respaldar. “Yo, por ejemplo, no voy a votar por la vacancia”, aseveró.

Presentaron moción de interpelación contra titular del MTC

Por la mañana de este miércoles 10 de noviembre, la congresista Susel Paredes presentó, junto a su grupo parlamentario, una moción de interpelación en contra del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, tras considerar que no reúne los requisitos para estar en el cargo y que, por el contrario, su presencia es perjudicial para la institución.

“No conoce el sector. Tiene conflicto de intereses. Él tiene una multa por haber manejado un vehículo llevando pasajeros sin autorización; es decir, informalmente. La reforma del transporte tiene que seguir. (...) Estamos pidiendo esta moción de interpelación multipartidaria para que el ministro de Transportes y Comunicaciones se vaya a su casa o a donde quiera”, dijo en diálogo con la prensa.