Pedro Castillo: “Han pasado 100 días de mi gobierno. ¿A alguien le he quitado sus casas o sus ahorros?”

El presidente de la República, Pedro Castillo, recalcó que su Gobierno no realizó ningún tipo de expropiación a la ciudadanía. En su discurso por los 100 días de gobierno, se expresó contra las fuerzas de oposición que, según explicó, advertían desde la campaña electoral que una eventual gestión gestión del profesor cajamarquino no respetaría la propiedad privada de los peruanos.

“Desde la campaña y al iniciar este gobierno, me decían ‘comunista’ y que les voy a quitar sus propiedades. Yo pregunto: Han pasado cien días de mi gobierno. ¿A alguien le he quitado sus casas o sus ahorros?, ¿a alguien le he expropiado? Puras mentiras”, refirió desde la plaza de Armas de Ayacucho.

Luego, el mandatario se dirigió a la clase empresarial: “Desde esta plaza histórica, hago un llamado a los empresarios a que inviertan en nuestra patria y vengan para generar empleo para nuestra gente, con respeto y trato digno para los trabajadores del país”, refirió.

“Cada vez que hablo de renegociar un contrato, al día siguiente, algunos sectores se escandalizan y me dicen radical. Sube el dólar, suben los precios, y dicen que es por culpa de Castillo. Lo que en el fondo quieren es que nada cambie, que todo siga igual. En el gobierno del pueblo, las cosas van a cambiar (…) A mí nadie me pone la agenda, yo no tengo jefes, mi único jefe es el pueblo”, anunció el mandatario.

En esa línea, Pedro Castillo sostuvo que se tomó la decisión firme de realizar la masificación del gas para todo el Perú, e informó que se inició con las regiones de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Tacna, entre otras.