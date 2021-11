Salhuana: APP y la bancada no apoyan pedido de vacancia presidencial de Combina

El vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, se pronunció de forma institucional en nombre del partido y de su bancada. Rechazó que desde APP se apoye el pedido del exparlamentario César Combina, quien llegó este miércoles en la mañana al Congreso para solicitar que se presente una moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, en nombre de 20 ciudadanos líderes de comités y colectivos ciudadanos.

“Esa iniciativa es estrictamente personal y él lo declaró en la mañana, que iba en representación de 20 colectivos ciudadanos que tienen esa idea y esa propuesta que nosotros respetamos, pero obviamente no compartimos. Yo me comuniqué con la directiva del partido y me dijeron que evidentemente no había ningún respaldo partidario institucional ni tampoco de la bancada, que en este caso la representamos nosotros”, declaró a RPP.

César Combina es un excongresista de Alianza Para el Progreso que defendió el supuesto fraude electoral contra Keiko Fujimori. El hecho no pudo ser comprobado por las entidades correspondientes y, finalmente, se dio como ganador a Pedro Castillo, quien asumió la presidencia de la República el 28 de julio de 2021. También fue denunciado por el delito de difamación agravada tras mencionar que el padre de Vladimir Cerrón perteneció a Sendero Luminoso.

PUEDES VER: Moción de interpelación contra Walter Ayala se verá este jueves 11 en el pleno

Camones recibió a Combina “por cortesía”, asegura Salhuana

Combina fue recibido en el Congreso por los congresistas José Cueto, de Renovación Popular; Alejandro Cavero, de Avanza País; y Lady Camones, de APP. Al respecto, Salhuana se refirió a la presencia de Camones en la comitiva que recibió al exparlamentario. “Yo he hablado con ella. Si Camones recibió a Combina, fue por un acto de cortesía y no porque eso signifique un apoyo” , expresó el vocero de APP.