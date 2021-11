Nadine Heredia pidió cambiar su arresto domiciliario por reglas de conducta

La ex primera dama Nadine Heredia Alarcón solicitó este miércoles al juez John Pillaca Valdéz que se varíe la medida de arresto domiciliario que pesa en su contra desde setiembre de 2020 por reglas de conducta, en el caso Gasoducto Sur, donde tiene la condición de investigada.

Según su abogado, César Nakazaki, el riesgo de obstaculización disminuyó en la esposa del expresidente Ollanta Humala ya que el exministro Jorge Merino Tafur, con quien se comunicó Nadine, ahora es un aspirante a colaborador eficaz por lo que tiene mayor protección ante supuestas injerencias que puedan hacer en su contra.

Orden de arresto domiciliario contra Nadine Heredia del 15 de setiembre de 2020.

Nakazaki también resaltó que durante las 54 actividades que ha hecho la fiscal Geovanna Mori en el caso, Nadine no ha obstruido ninguna de ellas, que la ex primera dama no puede cumplir su tratamiento médico contra la hipertensión y estrés severo desde su casa y que se afecta su derecho al trabajo (negocio de postres Bakery 180) que inició durante la pandemia del COVID-19 en 2020.

PUEDES VER: Mantienen pruebas para el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

Entre otras razones, la defensa de Heredia Alarcón sostuvo que se cambie el arresto en casa por tres reglas: el pago de S/50.000 (que cumplió en setiembre del año pasado), informar periódicamente de sus actividades al juez y solicitar autorización para ausentarse de su lugar de domicilio (Santiago de Surco).

Reglas solicitadas por Nadine Heredia en reemplazo de su arresto.

Por su parte, la fiscal adjunta Patricia Castañeda pidió por el contrario que se confirme la medida de arresto contra Nadine Heredia, pues el peligro de obstrucción no habría disminuido porque aún no se han agotado todas las actividades programadas por la Fiscalía y se mantiene su capacidad para influir en testigos.

Castañeda recordó, además, que los testigos Cynthia Montes y Santiago Gastañadui, “allegados a Ollanta Humala y Nadine Heredia” no contribuyeron a las diligencias. La primera porque se negó a presentar el acceso a su celular incautado, y el segundo porque no asistió a un interrogatorio de la Fiscalía .

John Pillaca Valdez, magistrado que dirige el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, señaló que decidirá en los próximos días si efectúa el cambio solicitado por Nadine Heredia o mantiene su arresto domiciliario.

¿Por qué viene siendo investigada Nadine Heredia, ex primera dama de la Nación?

Nadine Heredia Alarcón viene siendo investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión, pues la Fiscalía sostiene que integró una organización criminal entre 2011 y 2015 junto a Ollanta Humala para beneficiar a Odebrecht en el proyecto Gasoducto Sur.