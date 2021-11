Marco Sifuentes: “Castillo es un incendiario cuando su rol debería ser el bombero”

El gobierno de Pedro Castillo ha sido turbulento desde sus inicios. Incluso, antes de asumir la presidencia, ya la oposición se perfilaba a no dejarle el camino llano para que el mandatario pueda avanzar en las principales necesidades del país. No obstante, la marcada influencia de Perú Libre y Vladimir Cerrón sobre las decisiones del jefe de Estado han provocado que el Congreso no pierda la oportunidad para empezar una guerra que podría terminar en vacancia. El periodista y escritor Marco Sifuentes hace un análisis de ello ante la realidad a la que se enfrenta Pedro Castillo, quien según su opinión, no parece estar muy consciente de eso.

¿Crees que la cobertura de los medios a las acciones de Pedro Castillo son tan críticas como cuando estaba en campaña?

La prensa tiene que fiscalizar al gobierno, entonces es distinto cuando el señor era un candidato y solo se le fiscalizaba a él y a la otra candidata no, ahora solo hay un presidente y a él es a quien tienen que fiscalizar. Yo creo que ahora mismo la principal oposición es la prensa y eso no está mal necesariamente.

Además que el gobierno no deja de dispararse a los pies con las designaciones que realiza...

Pero muchos de esos disparos han sido detectados por la prensa, hubieran pasado desapercibidos si la prensa no hubiera estado ahí. Yo creo que la oposición (en del Congreso) quedó un poco en offside después del fraude, entonces han perdido mucha legitimidad y lo saben. Hay mucha gente que ya está cansada de estar viviendo en campaña entonces no hay realmente una oposición política ahora mismo que esté liderando nada, la prensa ha asumido ese rol y no me parece que esté tan mal.

¿Consideras que este Congreso tiene una agenda que quiere imponerle a Castillo?

No tienen un norte, creo que la única que tiene un norte es María del Carmen Alva que quiere ser presidenta. Me parece que ella es la única de toda la oposición que tiene un objetivo, no hay nadie más que tenga un plan.

¿Hay algo en específico que la haya delatado?

Varias cosas, pero yo creo que ya lo último con Chibolín, me parece que eso se llama estar en campaña. No hay necesidad que la presidenta del Congreso se vaya al programa de este sujeto cuestionado, se siente en un trono y reciba esta especie de homenaje en vida que le hace Chibolín. Está tratando de llegar a sectores populares, esa es su idea de tratar de llegar a sectores populares, porque así no se llega. Pero en su visión muy pituca de la vida esa es su forma de llegar.

María del Carmen Alva sostuvo que fueron "100 días perdidos, de desastre, es hora de que se pongan las pilas”. Foto: Gianella Aguirre/URPI-LR

Incluso el Ejecutivo ha cedido en algunas cosas para tratar de llevarse con el Congreso...

Esta rama de olivo que le ofreció el Ejecutivo para regular la cuestión de confianza y al mismo tiempo la vacancia, y después de que Castillo haya sacado a Bellido, han sido dos gestos muy importantes del Ejecutivo que ella básicamente ha tirado a la basura de una manera muy agresiva, entonces sí me parece que es muy transparente ella en sus intenciones.

¿Crees que el Legislativo tiene la intención de vacar a Castillo o solo quieren controlarlo?

Al inicio del anterior Congreso, el que duró muy poquito, yo pensaba un poco eso ‘no están siendo tan obstruccionistas como los fujimoristas’, pero luego este fue el congreso que sacó a Vizcarra y que puso a Merino. Y yo creo que lo que pasó en ese momento y lo que está pasando ahora es una curva de aprendizaje. Entonces están recién viendo, tanteando, hasta donde pueden llegar, pero una vez que agarren cancha van a ser igualitos que los anteriores.

Pedro Castillo volvió a referirse a la Asamblea Constituyente, una de sus propuestas banderas de campaña. Foto: Presidencia

Si ocurriera una eventual vacancia a Castillo, ¿serían como las marchas cuando destituyeron a Martín Vizcarra?

En las eventuales protestas contra la vacancia de Castillo se tendría ahí un escenario incluso más complicado, se parecería más al paro agrario, y más centrado en Lima como objetivo, como centro de los males. Y Lima es bien fácil de anular. Tú pones un piquete en la panamericana norte, otro en la panamericana sur, otro en la carretera central y ya aislaste Lima. Aguanta esos tres piquetes por cinco días y Lima ya empieza a tener problemas. Lima en una guerra es fácil de anular, es una ciudad bien frágil a nivel de transporte, de insumos, entonces sería un escenario bien contra Lima, no sería como Merino.

La gente que votó por Castillo con la esperanza de que haya un cambio ¿crees que siguen creyendo en él?

Yo creo que por eso él se ve obligado a decir cosas como las de Camisea, como para tratar de no perder a su base pero esa es la única explicación que tengo yo, en realidad, porque sino, claramente, el señor no ha aprendido qué es ser presidente. Una cosa es querer que el gas de Camisea llegue a todos los peruanos y otra cosa es cómo hacerlo realidad legalmente. Ahí el estado peruano está atado. Y es terrible porque en realidad es inevitable que toda esa gente que siempre vota por un cambio radical se va a llevar una decepción a menos que haya un cambio radical también en el sistema. Por eso Cerrón con buen ojo político realmente mueve la asamblea constituyente porque esa es su forma de legitimar su lado radical.

¿Este es el momento para una nueva constitución?

Si tú hace cinco años planteabas una nueva constitución quizá no era el momento, pero no ha sido tan grave como ahora, ahora tienes un montón de otros problemas como para pensar en algo que va a meter a la sociedad peruana en un lío. si ahora tienes una crisis económica, una crisis política, una crisis de representación, porque quiénes van a hacer esa constitución? No es muy realista. Se debe cambiar la Constitución, el problema es si este es el momento para abordarlo.

¿Castillo podría ceder ante las presiones de la derecha, así como pasó con el gobierno de Ollanta Humala?

La izquierda no tiene que ser un mal gobierno necesariamente, así como la derecha que hemos tenido no han sido los mejores gobiernos. No tiene nada que ver con que sea de izquierda o de derecha, tiene que ver con qué tan inteligente y realista eres tomando decisiones. En medio de todo Ollanta, con todo lo que se le puede criticar, el decidió asumir en persona los cambios en unas cuantas áreas: una el área militar, otra con la educación e impulsó la reforma educativa y la tercera eran los programas sociales que hasta ahora funcionan y que todo el mundo recuerda muy bien. Esas son cosas que él asumió en persona, todo lo demás se lo dejó a Nadine que fue en piloto automático y por default, estaba en derecha. A las finales, salimos bien de ese gobierno, eso no creo que esté pasando ahora.

El presidente no está tomando un rol realmente protagónico en su propio gobierno...

Ahorita tienes una crisis de combustible, una crisis de divisas, o sea solamente en el mundo, además de una pandemia, o sea que ha llegado en uno de los peores momentos posibles. Alan o Humala tenían al cobre volando, a Castillo no, a él le ha tocado todo en llamas. O sea Castillo es un incendiario cuyo rol debería ser el bombero, o sea está mal, está totalmente del otro lado. Él toda la vida ha sido el incendiario, pero ahora su rol es de ser bombero y tendría que darse cuenta, pero no parece darse cuenta de muchas cosas y yo no sé cuantos asuntos de Estado él realmente comprende.

Pedro Castillo viene siendo cuestionado por ascensos irregulares en el Ejército. Foto: Presidencia

Después de las designaciones en los ministerios y despachos, da la impresión que Perú Libre tiene un interés más allá que la promesa del “gobierno del pueblo”...

Cuando ellos dicen vamos a darle la oportunidad a la gente, se refieren a vamos a darle la oportunidad a la gente de Perú Libre, porque para empezar la mitad del país o un poco más son mujeres, entonces tienes un gabinete en el que no hay mujeres y ahí ya no es la gente.

Al menos ahora tenemos una mujer en el premierato, a pesar de todas las críticas que puede recibir Mirtha Vásquez

No sé por qué hay gente que dice que Mirtha Vásquez es caviar. Mirtha Vásquez es una abogada, cajamarquina, de una campesina que se peleó con una minera, o sea una cosa menos caviar no puede haber. Básicamente es una mujer de pueblo, y me parece que el ejemplo de ella, o sea el perfil de ella es lo que se debería buscar en este gobierno. Es innegable que haya argollas, que sobretodo son limeñas y sobretodo son blanquitas y sobretodo son de algunas universidades y en eso creo que no hay discusión al respecto. Pero eso no quiere decir que tengas que irte a un extremos de poner como primer ministro a Bellido.

¿Qué buscaría Perú Libre convirtiéndose en la oposición?

Yo creo que lo que quiere Cerrón es jugar sus cartas, por ejemplo ahora le conviene asustar. Cuándo Cerrón dice que Castillo ganó por Perú Libre, no le falta razón, Castillo pasó a la primera vuelta por Perú Libre y por las ideas de Cerrón y por el análisis marxista que hizo Cerrón, eso a mí me parece cierto. Ahora mismo Cerrón es una incógnita y creo que él mismo está viendo donde pone sus fichas, creo que su objetivo son las elecciones del próximo año. Él asumió que no va a ser parte del gobierno, pero Perú Libre podría conseguir alcaldías, gobiernos regionales, que les conviene y les da plata.