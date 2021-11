Jefe del Comando Conjunto de las FF. AA.: Estoy convencido de que los ascensos se han desarrollado correctamente

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general EP. Manuel Gómez de la Torre, expresó que está convencido de que los ascensos en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se han desarrollado correctamente y con transparencia. Las declaraciones las da en el marco de las denuncias por supuestas interferencias desde Palacio de Gobierno en el último proceso de promoción en las Fuerzas Armadas.

“He participado en una serie de procesos de ascenso como oficial del Ejército. (…). Sin embargo, sí le puedo asegurar que estoy completamente convencido de que como siempre los procesos de ascensos del Ejército, la Marina y la FAP, que se han desarrollado, han sido los correctos, desarrollados finalmente con resultados presentados por un comité de selección. Al final, debemos aceptar el resultado, porque es un producto de un proceso completo y transparente, en el cual se promueve los mejores cuadros”, dijo el Gral. Gómez de la Torre en entrevista con RPP.

No obstante, reconoció que la remoción de los comandantes generales del Ejército y FAP José Vizcarra Álvarez y Jorge Chaparro Pinto, respectivamente, no fue la adecuada, pues ellos dedicaron toda una carrera en las Fuerzas Armadas. Además, aclaró que no conoce la razón de sus pases a retiro.

“Yo no conozco la razón del pase a retiro. Lo que sí puedo expresar es que los conozco de toda la vida y mantengo con ellos una gran amistad y una buena relación de trabajo”, indicó.

Sobre las nuevas denuncias de dos generales del Ejército, publicada por La República, que señalan supuestas irregularidades en los ascensos, el general EP Manuel Gómez de la Torre respondió que los reclamos se verán en los niveles respectivos.

“De repente (se verá) en el sistema de inspectoría. O si lo creen conveniente por otra vía agotando la vía administrativa. Lo que nuevamente le puedo decir es que los procesos que se llevan en las FF. AA. cumplen con toda la normatividad y reglamentación que corresponde” , expresó.

Rechaza la expresión “manoseo”

En la misma entrevista, el jefe del comando conjunto rechazó la expresión “manoseo” hacia las Fuerzas Armadas, en alusión a las declaraciones del congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, quien calificó de “inapropiada” la foto que publicó el presidente Pedro Castillo al lado de los generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Al respecto, señaló que la imagen corresponde a una reunión de trabajo con el presidente Pedro Castillo, donde se abordó sobre la conducción de operaciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), así como las medidas de prevención ante la llegada del Fenómeno del Niño, entre otros asuntos.