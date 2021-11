Generales EP reportan al presidente favoritismo en ascensos

Los generales de brigada Julio Domínguez Pasco y Marco Campos Gerónimo comunicaron al mandatario Pedro Castillo que durante el proceso de ascensos en el Ejército se registraron actos indebidos para favorecer a determinados oficiales que postulaban al grado de general de división.

Domínguez y Campos, de la promoción Mariscal Agustín Gamarra Messía, que egresó en 1988, disputaron con otros dos compañeros las dos vacantes dispuestas para el grado: los generales Rubén Chucos Torres y Ángel Pajuelo Jibaja. Chucos quedó primero y Pajuelo segundo, por lo que, al no haber alcanzado vacantes, Domínguez y Campos pasarán al retiro a fin de año.

En una carta dirigida al presidente Castillo, el general de brigada Julio Domínguez afirma que comunicó de los hechos -que incluyeron acosos y amenazas- al ex comandante general del Ejército, general de división (r) José Vizcarra Álvarez.

En su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso, el general Vizcarra defendió el proceso de ascensos en el Ejército y negó que se hubiera beneficiado a algún oficial en particular.

Señor presidente

Pero en la misiva dirigida al mandatario Pedro Castillo, el general Domínguez le solicita una entrevista para acreditar los hechos: “Habiendo culminado el proceso de ascensos (…), solicito audiencia con la finalidad de hacer de su conocimiento ilícitos para perjudicarme en el proceso de ascensos de general de brigada a general de división (…)”.

El general Domínguez refiere en la carta al jefe del Estado que informó del caso al propio ex comandante general del Ejército. Por esta razón, lo señala directamente: “Inacción (del general Vizcarra) ante este ilícito, toda vez que el suscrito le dio cuenta de este hecho”.

Jesús Barboza Cruz, abogado de los generales de brigada Julio Domínguez Pasco y Marcos Campos Gerónimo, confirmó que los oficiales de alta graduación tienen evidencias de las irregularidades en el proceso de ascenso.

“El ex comandante general José Vizcarra dice que hizo prevalecer los principios de la meritocracia con relación al caso de los coroneles allegados al presidente Castillo (negándose a ascender a Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama), pero ¿por qué no aplicó esa misma meritocracia con los generales Marco Campos y Julio Domínguez, que ocupaban el primer y segundo lugar en el cuadro final?” , expresó Jesús Barboza.

“El general Vizcarra habla de que son decisiones institucionales tomadas por los generales de división, pero, si estas no se ajustan a las normas, leyes y reglamentos, no pueden ser consideradas institucionales, son simplemente componendas y arreglos”, indicó.

El abogado Barboza indicó que esperaban que Palacio de Gobierno señale la fecha y hora en la que los generales Domínguez y Campos serán recibidos por el presidente Pedro Castillo, para ofrecer sus testimonios y documentar las irregularidades en el proceso de ascenso.

Las calificaciones

La República tuvo acceso a los cuadros de puntajes de ascensos de las promociones 1988 y 1989 (ver aparte). El proceso empezó con los generales Marco Campos en el primer lugar con 19.329 puntos y Julio Domínguez en el segundo con 19.276 puntos.

Pero luego del proceso que incluye la nota de la Junta de Selección (compuesta por los generales de división), Campos quedó tercero y Domínguez cuarto. El primer lugar lo obtuvo el general de brigada Rubén Chucos Torres con 19.249 puntos y el secretario del comandante general del Ejército, José Vizcarra, el general de brigada Ángel Pajuelo Jibaja, con 19.235 puntos.

Los generales Campos y Jiménez no creen que sea una coincidencia que el secretario del general Vizcarra haya alcanzado una vacante, y les sorprende que el general Chucos obtuviera un primer lugar, no obstante que enfrenta una auditoría y una sanción que se encuentra bajo un recurso de consideración.

Por fuentes castrenses, este diario también recogió la versión de presuntas irregularidades en el que caso del ascenso de grado de general de brigada a general de división, en la promoción 1989.

Postularon los generales de brigada en el siguiente orden: 1) Edward Gratelly Silva, 2) Carlos Castañeda Zegarra, 3) Johnny León Rabanal, 4) Carlos Escudero Sotomayor, 5) Jaime Malpica Lozada, y 6) Carlos León Rabanal. También se dispuso dos vacantes para esta promoción.

Pero al final del proceso consiguieron las vacantes en primer lugar Carlos Castañeda Zegarra con 19.555 puntos y Johnny León Rabanal con 19.423 puntos. Gratelly, que era primero, quedó cuarto.

El abogado Jesús Barboza advirtió que el general de división Oswaldo Calle Talledo, integrante la Junta de Selección (Jusel), debió inhibirse, porque no podía ser juez y parte, debido a que tenía una animadversión con el general Julio Domínguez por el proceso de ascenso en 2020.

Precisamente, en la carta dirigida al presidente Pedro Castillo, el general Julio Domínguez indica que supuestamente por orden del general Oswaldo Calle dispuso que se le aplicara “un seguimiento de inteligencia”. El general Calle labora en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este diario no logró contactarlo para que ofreciera su versión.

“Por este caso el general Domínguez informó al ex comandante general José Vizcarra Álvarez sobre el problema que había sostenido con el general Oswaldo Calle, a quien lo cuestionó en los altos mandos del Ejército y le pidió para que no sea jurado en este proceso de ascensos del 2021. Sin embargo, se hicieron de la vista gorda. Es decir, no pasó nada”, señaló Jesús Barboza.

Al presentarse ante la Comisión de Defensa, el general Vizcarra reiteró que el proceso de ascensos fue transparente (ver nota aparte).

De otro lado, el letrado dijo que, a raíz de las denuncias sobre las irregularidades en el proceso de ascenso en el Ejército, el general Julio Domínguez estaría “reglado” por los órganos de inteligencia de su institución.

Según su versión, el oficial tiene fotografías que fueron tomadas con un dron sobre sus actividades familiares, cuyas imágenes se la hicieron llegar a su teléfono para dejar en evidencia que se encontraba bajo vigilancia. El general labora en el Comando de Doctrina y Educación del Ejército (Coede), en el Cuartel General del Ejército, en San Borja.

Procuraduría denuncia a Bruno Pacheco

Por el presunto delito de tráfico de influencias, el procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Javier Pacheco Palacios, denunció al secretario presidencial Bruno Pacheco Castillo.

Como informó La República, Pacheco interfirió en el proceso de ascensos en el Ejército y en la Fuerza Aérea, al pretender el ascenso de allegados del presidente Pedro Castillo.

El ex comandante general del Ejército José Vizcarra confirmó que Bruno Pacheco presionó para que se les otorgara el grado de general a dos oficiales que laboran en Palacio de Gobierno, uno con el presidente Pedro Castillo y el otro con la primera dama, Lilia Paredes.

Proceso de ascenso al grado de General de División