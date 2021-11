Consejo Regional de Puno oficializa suspensión de Agustín Luque del cargo de gobernador

Este miércoles 10 de noviembre, el pleno del Consejo Regional de Puno aprobó por unanimidad la suspensión de Agustín Luque Chayña del cargo de gobernador regional por el periodo de 120 días. Como se conoce, Luque ya fue recluido en el penal de la región el último martes, para cumplir nueve meses de prisión preventiva, medida dispuesta por el Poder Judicial en dicha jurisdicción. A él se le acusa por el presunto delito de colusión agravada en la licitación del Hospital Manuel Núñez Butrón.

No obstante, la suspensión que fue dictaminada por el consejo regional este miércoles no obedece a este caso, sino a uno que data del año 2020. Existía un pedido formal de suspensión de 120 días en el cargo porque en dicho año no cumplió con instalar, por lo menos una vez cada dos meses, el comité de seguridad ciudadana . Según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es una causal de suspensión.

En enero de 2021, ya se había llevado a cabo una votación: siete lo hicieron a favor y diez se abstuvieron. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló dicho acuerdo porque transgrede la Ley de Gobiernos Regionales. No está permitida la abstención.

Debido a ello, mediante la Resolución n.° 0820 -2021, el JNE anuló el primer acuerdo que salvaba a Luque y dispuso un nuevo pronunciamiento a los consejeros. Este quedó programado para este 10 de noviembre y finalmente se llevó a cabo. De esta manera, el cargo de gobernador ahora es asumido por el consejero Germán Alejo.

Alejo ya había recibido la encargatura de funciones el pasado miércoles 3 de noviembre, cuando el consejo regional convocó a una sesión extraordinaria tras la detención de Luque.